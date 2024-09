Arranca el primer equip sènior femení de la història del Pons Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida Llista tindrà per primera vegada en la seua història un equip sènior femení en competició, com ja va avançar SEGRE el mes d’agost passat. Començarà a Segona Catalana, la categoria més baixa, i el seu debut serà aquest diumenge a la pista de l’Olesa de Montserrat (12.00).

La idea va sorgir dels coordinadors de la base, Sergi Duch, Jordi Badia i Pol Besora, que van plantejar a la directiva emprendre aquest projecte que suposa reforçar una secció femenina que el club va començar el 2018 amb una dotzena de joves d’entre 3 i 10 anys. Va ser l’any següent quan es va crear el primer equip totalment femení, un Minifem, i des d’aleshores la secció ha anat creixent en nombre de practicants i en equips, fins als cinc que tindrà aquesta temporada (minifem, fem11, fem13, fem15 i el sènior).L’equip, que dirigiran Sergi Duch i Pol Besora, està format per dos jugadores de la base llistada, Berta Farré i Maria de la Candela Ribé, i altres de procedents de l’Alpicat de Nacional Catalana i que ja han debutat a l’OK Lliga, com Eva Pastor, Núria Jové, Laia Cid i Laia Pagès; a més de Berta Tomàs, del Juneda, i Carla Arenas, que arriba procedent del Club Patí Bell-lloc, entitat aquesta última amb la qual el Pons Lleida ha arribat a un acord de col·laboració.Malgrat que d’entrada no parteix amb l’objectiu de pujar de categoria, el nivell d’algunes de les jugadores convida a l’optimisme. No obstant, el tècnic Pol Besora reconeix que no “ens marquem l’objectiu de pujar, però si s’aconsegueix, benvingut sigui. El que volem és que gaudeixin, que s’ho passin bé i si es dona l’opció de pujar ho treballarem, però no ens posarem cap pressió”, va assegurar.