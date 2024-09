Un històric de la categoria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Esportiu Cervera és un altre dels clàssics de la Segona Catalana. Fa onze temporades consecutives que són a la categoria i sempre és un equip a tenir en compte entre els que aspiren a ser a la zona noble de la classificació. A la campanya 2012-13 va arribar a competir a Primera Catalana i també sap el club de la capital de la Segarra el que és jugar a l’antiga categoria de Preferent.

Aquest curs 2024-25, l’equip torna a partir amb aspiracions. L’objectiu és intentar classificar-se per al play-off d’ascens, malgrat tenir en compte que es tracta d’una competició molt difícil i el grup lleidatà cada any que passa és més competitiu i amb més aspirants a fer el salt de categoria. Es tracta d’una plantilla molt jove, en la qual només hi ha alguns veterans que aportaran la qualitat i experiència necessària com Miquel Navarro (32 anys), Santi Chica (31) i Adrián Ionut Feher (30). I tots els jugadors són de casa. L’única incorporació fins ara que ha fet el club és la del juvenil Jan Rodríguez.L’entrenador David Ribera explica quina ha estat l’aposta d’aquesta temporada per continuar sent competitius: “La idea era mantenir el bloc que hi havia. És cert que són molt joves la majoria i tan sols hi ha alguns veterans, però la nostra mentalitat és tenir gent de la casa i que sigui jove”.

Pel que fa a l’objectiu d’aquesta temporada, diu que “seria entrar en el play-off. És veritat que hi ha equips més potents que nosaltres, però la il·lusió és aquesta i d’entrada no renunciem a res”. Ribera també parla de la seua proposta futbolística. “Aquesta serà la tercera temporada que hi som i el nostre estil i proposta de joc és fer un futbol associatiu. Qui ens coneix una mica ja ho sap. De fet, els rivals ens esperen amb pressions altes i nosaltres sortim jugant la pilota des del darrere, buscant els espais on hi hagi homes lliures i portant el màxim de jugadors a la línia d’atac.”