Acord perquè l’eslovè Muric jugui a l’Hiopos Lleida

L’Hiopos Lleida ha arribat a un acord amb l’internacional eslovè Edo Muric, de 32 anys i 2,03 metres d’altura, per reforçar la posició d’ala pivot. El jugador, que ha disputat les últimes cinc temporades al KK Cedevita Olimpija de Ljubljana, té previst arribar aquest cap de setmana a Lleida i ja estaria a disposició de Gerard Encuentra per debutar en el primer partit de la Lliga Endesa, el diumenge 29 a la pista del Saragossa.

Nascut a Ljubljana, Muric, que destaca especialment pel bon llançament de tres punts, ha desenvolupat bona part de la seua carrera professional al seu país i a la Lliga Adriàtica (ABA). Va començar a brillar a les files de Krka Novo Mesto, on va romandre quatre temporades i en l’última va ser a prop de fitxar pel València Basket, malgrat que al final ho va fer pel Partizan de Belgrad per dos campanyes. A la 2016-2017 va recalar a la lliga turca, primer a les files del Banvit Basketbol i a la campanya següent a l’Anadolu Efes, amb el qual va arribar a jugar l’Eurolliga. Després se’n va anar un any a la lliga polonesa amb l’Stelmet Zielona Góra abans de tornar al seu país i firmar pel Cedevita.Aquesta campanya passada pràcticament no ha pogut jugar a causa d’una lesió que el va privar de disputar el Mundial de 2023 amb la seua selecció, de la qual era el capità, honor que aleshores va recaure en la seua gran estrella, Luka Doncic.

Aquest estiu va tornar a l’equip nacional per disputar el Preolímpic de Grècia, on va jugar els tres partits, tot i que Eslovènia va quedar fora dels Jocs de París. Anteriorment havia participat en la fase de classificació per al Mundial del 2023, amb unes mitjanes de 9,2 punts i 5,5 rebots, i havia conquerit l’Eurobàsquet del 2017, el primer gran títol de la seua selecció.D’altra banda, l’Hiopos Lleida va presentar ahir l’altra de les incorporacions, el base Dee Bost, del qual Joaquín Prado, director esportiu del club, va dir que “es tracta d’un jugador amb una trajectòria extensa al bàsquet d’elit, jugant en equips de molt nivell com Zalgiris, Khimki, Mònaco, Galatasaray i Villeurbanne, en competicions europees i també amb la seua selecció, Bulgària, amb la qual ha participat en Europeus. Té molta experiència i una capacitat especial per generar joc”.El base de Charlotte va reconèixer que “estic intentat adaptar-me a l’estil de joc de l’ACB el més ràpid possible. Sabem que som un equip nou a la lliga, però si competim i estem junts crec que tot sortirà bé”. Pel que fa a les raons de per què va elegir Lleida va comentar: “Tenia altres ofertes en altres països, però sentia que en aquest punt de la meua carrera no estava preparat per a aquestes ofertes, així que venir aquí era una oportunitat per continuar competint a alt nivell, a l’ACB, que és una de les millors lligues d’Europa.”

L’Hiopos Lleida s’imposa al Baxi Manresa a Torrefarrera

L’Hiopos Lleida es va imposar ahir per 81-75 al Baxi Manresa en el Trofeu Vila de Torrefarrera en honor a Jordi Piqué, un dels fundadors del Club Bàsquet Torrefarrera que va morir el mes d’abril passat als 43 anys víctima d’un càncer.

En el partit, els lleidatans van començar per sota en el marcador, veient-se incapaços de parar un Manresa que amb tres triples consecutius en els compassos inicials que establia un marcador de 4-11. Malgrat el bon inici manresà, els d’Encuentra van aconseguir arribar al final del primer quart cinc punts avall (22-17).En el segon parcial, el Lleida va fer un pas endavant i amb un gran joc col·lectiu va arribar a establir un màxim avantatge de 9 punts, després d’un magnífic parcial de 18-4. Tot i així, el Baxi no va abaixar els braços i Chuba Ohams va anotar 4 punts en la recta final que van ser claus per mantenir l’equip en el partit (34-40). Malgrat el final del segon quart, l’Hiopos Lleida va continuar pressionant i va aconseguir ampliar l’avantatge gràcies a un gran rendiment de Dee Bost, Paulí i Bozic, que va servir per assolir una renda de 15 punts (45-60). No obstant, la promesa del Manresa Mario Saint-Supery es va activar i amb sis punts va retallar, de nou, el desavantatge al marcador. Aquesta escomesa final va donar ales al Manresa, que va començar l’últim quart amb un parcial de 0-13. Tanmateix, els de Gerard Encuentra van aconseguir frenar la sagnia i guanyar el partit gràcies a una gran actuació final de Thomas Bropleh, que amb 10 punts en la recta final va assegurar la segona victòria de la pretemporada (81-75).A la conclusió del partit, el tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va declarar que “en línies generals estem contents. Hem tingut moments molt bons i altres de molt dolents, però són coses típiques de la pretemporada”.