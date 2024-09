Un dels 'grans' del grup

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Atlètic Alpicat és un altre dels grans de la categoria, ja que les últimes temporades sempre ha estat a cavall entre la Primera i la Segona Catalana. Aquesta temporada parteix amb la mateixa ambició i amb entrenador nou. És Xavier Gabernet, el tècnic que va aconseguir amb el Juneda un històric ascens a Primera Catalana la temporada passada sent precisament el rival de l’Alpicat en el play-off.

Xavier Gabernet ha mantingut el bloc de l’Alpicat. “Hem tingut dificultats a l’hora de confeccionar la plantilla perquè va acabar tard el play-off i fins aleshores no sabíem si jugaríem a Primera o a Segona. Hem fet un canvi de filosofia, apostant per gent jove de la casa. I hem apostat més per fer un bloc sòlid que per individualitats”, explica Gabernet.

El tècnic lleidatà pensa en un projecte “a mitjà termini perquè tenim diversos jugadors a la trentena que poden ajudar els joves a fer la transició del canvi generacional”. Prefereix no parlar d’ascens. “L’objectiu del club, per historial i potencial, és ser entre els cinc primers”, assenyala. Veu la Segona Catalana “més igualada dels últims anys, però sempre hi ha sorpreses com va passar amb el Juneda”.