Luka Doncic comparteix al seu instagram el fitxatge de Muric per l'Hiopos Lleida

L'anunci oficial del fitxatge d'Edo Muric per l'Hiopos Lleida a Instagram ha tingut un 'repost' de luxe: la publicació del club lleidatà ha estat compartida per, ni més ni menys, un dels millors jugadors de l'NBA, Luka Doncic, amb més de 9 milions de seguidors a la xarxa social. I és que Doncic i Muric són compatriotes i han compartit vestidor amb la selecció Eslovena, amb què van aconseguir el títol de campions a l'Eurobasket del 2017 derrotant a la final a la totpoderosa Sèrbia. La resposta de l'Hiopos Lleida a la compartició per part de l'estrella dels Dallas Mavericks no s'ha fet esperar i, en una altra publicació, convida Doncic al primer partit de l'equip lleidatà al Barris Nord, el 6 d'octubre davant del FC Barcelona.

La resposta de l'Hiopos Lleida.

Luka Doncic, que també va jugar a l'ACB, al Real Madrid, va ser rookie de l'any en la seua arribada a l'NBA i diversos anys es va erigir com un dels components del millor quintet de l'NBA i com a MVP de l'Eurolliga.

L'Hiopos Lleida ha anunciat aquest divendres al matí la incorporació de l’aler-pivot eslovè Edo Murić. Tal i com ha avançat aquest divendres SEGRE, Murić té previst arribar aquest cap de setmana a Lleida i ja estaria a disposició de Gerard Encuentra per debutar en el primer partit de la Lliga Endesa, el diumenge 29 a la pista del Saragossa. És internacional des del 2011.