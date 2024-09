L'Hiopos Lleida es reforça amb l'aler-pivot Edo Muric, campió de l'Eurobasket amb l'Eslovènia de Luka Doncic

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hiopos Lleida ha anunciat aquest divendres al matí la incorporació de l’aler-pivot eslovè Edo Murić. Tal i com ha avançat aquest divendres SEGRE, Murić té previst arribar aquest cap de setmana a Lleida i ja estaria a disposició de Gerard Encuentra per debutar en el primer partit de la Lliga Endesa, el diumenge 29 a la pista del Saragossa.

És internacional des del 2011 i l’any 2017 va guanyar l’Eurobasket amb l'Eslovènia liderada per Luka Doncic després de vèncer a Sèrbia a la final.

Muric, de 32 anys i 2,02 metres d’altura, va néixer a Ljubljana i destaca especialment pel bon llançament de tres punts, ha desenvolupat bona part de la seua carrera professional al seu país i a la Lliga Adriàtica (ABA). Va començar a brillar a les files de Krka Novo Mesto, on va romandre quatre temporades i en l’última va ser a prop de fitxar pel València Basket, malgrat que al final ho va fer pel Partizan de Belgrad per dos campanyes. A la 2016-2017 va recalar a la lliga turca, primer a les files del Banvit Basketbol i a la campanya següent a l’Anadolu Efes, amb el qual va arribar a jugar l’Eurolliga. Després se’n va anar un any a la lliga polonesa amb l’Stelmet Zielona Góra abans de tornar al seu país i firmar pel Cedevita. Aquesta campanya passada pràcticament no ha pogut jugar a causa d’una lesió que el va privar de disputar el Mundial de 2023 amb la seua selecció, de la qual era el capità, honor que aleshores va recaure en la seua gran estrella, Luka Doncic.

Aquest estiu va tornar a l’equip nacional per disputar el Preolímpic de Grècia, on va jugar els tres partits, tot i que Eslovènia va quedar fora dels Jocs de París. Anteriorment havia participat en la fase de classificació per al Mundial del 2023, amb unes mitjanes de 9,2 punts i 5,5 rebots, i havia conquerit l’Eurobàsquet del 2017, el primer gran títol de la seua selecció.