Bagnaia firma un nou rècord a Misano per batre Martín i Márquez

L’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) va aconseguir el millor temps i un nou rècord absolut de MotoGP a la tanda oficial per al Gran Premi de l’Emília-Romanya al circuit Marco Simoncelli de Misano Adriatico, amb els seus rivals més directes molt a prop, entre ells Marc Márquez, que va firmar el tercer registre. Bagnaia va parar el crono en 1:30.286, 18 mil·lèsimes de segon més ràpid que el registre (1:30.304) que va protagonitzar en l’anterior cita de Misano Adriatico, però amb Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), que se’n va anar a terra al minut final, a la segona plaça, i el de Cervera (Ducati Desmosedici GP23) i Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), que també va caure al final, després d’ells. Fins a sis Ducati van acabar entre les deu primeres posicions de l’única tanda per configurar les classificacions oficials. Àlex Márquez, per la seua part, només va poder ser catorzè.

Marc reconeixia al final de la sessió que la guerra entre Bagnaia i Martín “no em beneficia perquè la guerra fa apujar el nivell”, va dir, per afegir: “Intentarem seguir treballant, a veure també com va evolucionant la pista i si hi podem estar una miqueta més a prop demà –avui–.”