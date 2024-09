Un repte i 4 equips

Arranca aquest cap de setmana la Primera Catalana, el segon esglaó del futbol català després de la Lliga Elit, i una temporada més promet ser apassionant i plena de reptes per als quatre equips lleidatans que hi haurà aquest curs 2024-25 (Artesa de Segre, Borges, Balaguer i Juneda). Serà un representant menys que la temporada passada, ja que a més de descendir Tàrrega i Alguaire, es va produir la renúncia de l’Artesa de Lleida, que s’havia salvat esportivament, però que per problemes econòmics ha baixat a competir a la Quarta Catalana. Dels dos que es mantenen a la categoria, Artesa de Segre i Borges, aquest últim és el que va acabar més ben classificat a l’ocupar la setena plaça.

L’equip de la capital de les Garrigues ha contractat Sergi Reig, el jove entrenador que va aconseguir la permanència amb l’Artesa de Lleida. Amb ell, han arribat molts dels jugadors que va tenir el curs passat a les seues ordres, fins a sis, a més d’alguns de juvenils del Mollerussa i futbolistes de l’Atlètic Lleida. L’objectiu del Borges és la permanència, però segur que donarà més d’un disgust a rivals en teoria més potents. Serà el primer dels lleidatans a debutar. Ho farà avui a casa davant del Singuerlín (17.30).Per la seua part, l’Artesa de Segre, que va mantenir la categoria ocupant l’onzena plaça, ha confiat la direcció de la plantilla al balaguerí Pau Prior, un altre jove tècnic que ha estat en les últimes temporades com a ajudant de Jordi Cortés al Mollerussa i que va viure una gran experiència en el futbol base danès entrenant el Midtjylland. L’Artesa de Segre manté el bloc de la plantilla, amb especial atenció a la davantera, on l’equip comptarà amb l’experiència i fiabilitat de Sergi Galceran (34 anys), Xavi Ros (27) o Nico Aires (26). Ha fet poques però interessants i joves incorporacions com les de Juan i Urrea (Lleida), i Yaya i Ilyas (Tàrrega). L’objectiu aquesta temporada serà de nou la permanència, buscant de passada consolidar l’equip en una categoria que se sol entravessar als equips lleidatans. El debut serà demà al camp de Martinenc, a les 12.00.Encara que és un acabat d’ascendir, el Balaguer torna a una categoria que no li és aliena. El club de la capital de la Noguera, amb un historial de moltes temporades a l’extinta Tercera divisió, torna a Primera Catalana després d’haver baixat fa dos. La temporada passada, després d’un inici fluix, va agafar les regnes José Tomás Valdovinos Josete i va ascendir de forma brillant portant l’equip a conquerir el campionat del grup cinquè.Amb el més alt pressupost dels quatre clubs lleidatans de la categoria, s’ha reforçat molt bé. Han arribat futbolistes contrastats que saben el que és jugar en aquesta categoria com Genís Morera (Bellpuig) i Joel Chiné i Ramon Bayona (Atlètic Lleida). Aspira a la permanència, però té vímets per poder fer alguna cosa més. S’estrenarà demà al camp del Turó Peira a les 12.15.Finalment, el Juneda és el nouvingut en tots els sentits després d’aconseguir un ascens històric i assolir per primera vegada aquesta categoria. Roger de Mesa va ser qui va rellevar el tècnic de l’ascens, Xavier Gabernet, però va renunciar per motius personals i ara és Cristian Méndez l’entrenador que liderarà el projecte. L’equip de les Garrigues farà el seu debut històric demà a casa davant del Parc (18.00).

Comença la Segona més igualada

Cada temporada es recorre al mateix tòpic, però aquesta campanya 2024-25 sembla més evident que mai que el grup lleidatà de la Segona Catalana, el cinquè, estarà més competit i igualat que mai. A més dels dos descendits de Primera com Tàrrega i Alguaire, hi ha clàssics com Alpicat, Cervera o Alcarràs, que lluitaran per ascendir. I la novetat d’aquest any és el Cardona barceloní.

La Tercera més vibrant dels últims anys

També comença aquest cap de setmana la Tercera Catalana, amb dos grups en els quals hi ha enquadrats els equips lleidatans, el 14 i el 15. Al 14 destaquen equips com el Pardinyes, el Soses, l’Alcoletge i el Puigvertenc. I hi ha tres filials, els de l’Alcarràs, l’Alpicat i el Borges. De la primera jornada destaca el duel de màxima rivalitat veïnal que enfrontarà als equips del Vilanova de la Barca i l’Alcoletge.