“Visitem el líder en el millor moment”

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va dir ahir amb referència al partit de demà a casa del líder Sant Andreu (18.00), que compta els seus partits per victòries, que encara que es tracta d’“un equipàs i molt competitiu, sempre em ve de gust pujar al ring amb els millors i espero que als meus jugadors també els vingui de gust pegar-se amb els millors”, va dir en sentit figurat.

L’entrenador alzireny va advertir que “és un partit en el qual has d’estar preparat a nivell anímic per afrontar-lo perquè penso que el context pot ser el més incòmode que hi ha a la competició. Primer perquè segurament serà un equip que faci play-off. Ve de fer-ho i ha aconseguit que continuï el 80 o 90 per cent de la plantilla, amb el mateix entrenador i el model de joc consolidat i aquell camp és una caldera. A més, el Sant Andreu et pot arribar a sotmetre si no aconsegueixes robar-li la pilota”, va explicar.Després d’haver aconseguit la primera victòria la passada jornada davant del Cornellà (1-0), Garcia es va mostrar, no obstant, optimista. “Crec que estem en el millor moment i que serà així durant mesos, ja que és normal que amb molts jugadors nous i entrenador nou l’equip hagi d’evolucionar. Repeteixo que crec que ens arriba en el millor moment la visita al Narcís Sala. Guanyar l’altre dia sempre ajuda i a més crec que tinc futbolistes que estan acostumats a aquest tipus de partits. Alguns han jugat allà com a locals i d’altres s’han vist en situacions semblants”, va concloure.