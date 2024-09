Bagnaia guanya Martín i Márquez, fora del podi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Pecco Bagnaia, que poques hores abans havia marcat la pole amb rècord inclòs, es va imposar ahir en la carrera a l’Esprint de MotoGP del GP de l’Emília-Romanya i va prendre la vendetta de la cita anterior al superar Jorge Martín, que va ser segon i segueix líder, amb quatre punts de renda sobre l’actual campió. Marc Márquez, per la seua part, va ser quart en la seua remuntada.

Tant Martín com Brad Binder van sorprendre Pecco Bagnaia a la sortida, en la qual el lleidatà, que partia setè, també va recuperar dos posicions i es va posar cinquè ja en els primers revolts, tot i que l’italià no es va empetitir gens ni mica i va superar el sud-africà en només uns quants revolts més i abans de concloure la primera volta també l’havien superat Enea Bastianini i Márquez. Martín va completar el primer gir com a líder i va agafar avantatge, perseguit a mig segon per Bagnaia, que encapçalava el grup en el qual també hi havia Bastianini, Márquez, Acosta, que va superar amb un apurat interior Binder i amb Fabio Quartararo darrere seu.Tot i que Bagnaia va aconseguir atansar-se a Martín, el madrileny va aconseguir mantenir un avantatge a voltant del mig segon, i els dos van anar deixant despenjats els perseguidors. Bagnaia es va anar atansant fins a enganxar-se al rebuf de la moto de Martín en la sisena volta, encara que rodant molt al límit, fet que el va fer patir algun ensurt. Des d’aquell moment Jorge Martín va saber que no podia cometre errors per no perdre posició, però Bagnaia va aprofitar un error del madrileny en un revolt i es va ficar amb decisió per l’interior de la volta vuit per comandar per primera vegada la cursa i imposar el seu ritme.L’italià va demostrar que tenia “alguna cosa més” que Martín i va començar a obrir un petit forat per aconseguir la victòria, amb Enea Bastianini rodant còmode a la tercera plaça i Marc Márquez a la quarta, malgrat que recuperant-se d’un error al revolt tretze que el va fer perdre un terreny preciós i que s’enganxés novament al rebuf de la seua moto Pedro Acosta. La victòria de l’italià va resultar inapel·lable i al podi el van acompanyar Martín i Bastianini, amb Márquez a la quarta plaça. Àlex Márquez, que sortia últim després de patir una caiguda a la Q2, va acabar tretzè.“Hem d’acceptar que van més ràpid, quan no ho acceptes venen les caigudes. Crec que avui [ahir], sortint segon hauríem acabat quarts; sortint setens, hauríem acabat quarts i sortint primers, segurament, hauríem acabat quarts igualment, perquè era el ritme que teníem”, va assenyalar Marc al final de l’Esprint.