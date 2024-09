El Robles Lleida perd i diu adeu a la Lliga Catalana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Robles Força Lleida va acabar ahir la seua etapa per la Lliga Catalana de Liga Femenina 2, de la qual era el vigent campió, al perdre en la tercera jornada davant del líder del grup, el Boet Mataró, acabat de descendir de la Lliga Challenge i que va acabar emportant-se la victòria (58-54) en un final molt ajustat. Les de Rubén Petrus necessitaven guanyar i fer-ho per més de 13 punts de diferència per optar a estar a la gran final, però no van aconseguir cap dels dos objectius. El Mataró va començar dominant clarament el joc i en l’equador del primer període ja guanyava per 11-3, fet que va obligar el tècnic lleidatà a parar el duel immediatament. La situació no va millorar gaire, ja que les barcelonines sempre van manar per diferències properes a la desena de punts (28-19 al descans).

A la segona meitat el Robles Lleida va millorar i amb un parcial de 0-9 es va situar a dos punts (30-28). Poc després va capgirar el marcador i va tancar el tercer quart amb avantatge (39-41). En l’inici de l’últim assalt va aconseguir la màxima renda, sis punts (42-28), que no va poder mantenir i el Mataró li va endossar un 8-0 per situar-se al davant (52-50). El quadre lleidatà no es va ensorrar i va tornar a agafar avantatge (53-54) a poc més d’un minut per al final, però un parell d’errors el van acabar condemnant a la derrota. “Ens en anem enfadats perquè sempre ens guanyen, però el treball de l’equip ha estat bo, a excepció de dos accions defensives al final que ens han acabat costant el partit”, va assenyalar Petrus, que tenia les baixes de Mertz i Rudzka.