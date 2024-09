Victòria de mèrit del Lleida CF (0-2)

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb domini del Sant Andreu, que en el minut 10 ha tingut una doble intervenció per salvar el primer gol dels locals. Les endinsades al camp local han estat molt poques, ja que el Lleida no ha estat capaç de mantenir la possessió.

Al minut 33 Naranjo ha fet una desmarcada que ha obligat a sortir al porter de Sant Andreu, que ha pogut tallar de manera molt justa. Dos minuts després en una jugada de Naranjo ha acabat la pilota als peus de Gené, que ha xutat directament a l'escaire per marcar el primer gol del partit. Els últims minuts de la primera part han estat més igualtats, però sense ocasions.

La segona part ha començat amb domini compartit, però sense ocasions. L'atac ha continuat estant comandat per Adri Gené, que no ha pogut concretar cap ocasió però sí incidint molt a camp contrari. El partit ha arribat al minut 72 sense gaires moviments, fins que en una pilota de Gené s'ha estavellat al travesser i, amb fortuna, ha caigut el refús a Naranjo que ja s'ha estrenat aquesta temporada com a golejador.

En els últims deu minuts de partit el Sant Andreu s'ha bolcat del tot en atac, aconseguint diverses ocasions clares de gol. Tot i això, el Lleida ha tingut ocasions al contraatac, sobretot de la mà de Naranjo, però sense gols.

El Lleida CF guanya al Narcís Sala, sent el primer equip que ho aconsegueix en vuit mesos. El pròxim partit serà al Camp d'Esports diumenge a les sis de la tarda.