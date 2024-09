El Balears es venja de l'AEM

El Balears es va cobrar ahir la revenja del duel de copa que el va enfrontar a l’AEM fa només deu dies, en el qual va encaixar l’empat en el minut 89 per després caure eliminat als penals, i es va emportar el triomf en el duel de lliga gràcies a un gol en l’últim minut del temps afegit (1-0).El conjunt mallorquí va tornar a treure partit de la seua millor arma, les jugades a pilota aturada, per llançar per terra el bon exercici de resistència defensiva que havia fet el conjunt lleidatà, per a almenys emportar-se un punt en un partit en el qual va anar de més a menys i va encaixar la segona derrota en tres jornades de Lliga, condemnat, igual com en la primera, per accions puntuals.

L’AEM va arrancar el partit en bloc i en els dos primers minuts va tenir les seues dos millors ocasions per avançar-se. La primera va ser als 50 segons, en una jugada per l’esquerra de Gestera en la qual va posar una pilota enrere que Evelyn no va poder definir bé en direcció cap a la porteria. Ni un minut després, va ser la canària que va penjar una pilota des de la dreta que María Lara va rematar des de la frontal de l’àrea petita directa a les mans de Sandra Torres, que va apostar per endevinar que la pilota aniria en aquesta direcció i la va agafar sobre la mateixa línia, deixant sense efecte l’ocasió més clara de les lleidatanes. Tanmateix, l’allau inicial de l’equip de Rubén López només va ser un miratge del que seria la resta del partit. El Balears no es va deixar acoquinar i va començar a aconseguir la possessió de la pilota, davant d’un AEM que no va tenir el seu millor dia en la pressió i que quan recuperava la pilota no trobava la manera de generar contraatacs. Així, l’equip local es va anar animant i va tenir una primera ocasió en una falta molt propera a l’àrea que Ruth va llançar directa a les mans de Laura Martí. Poc després, Bové tampoc no va rematar amb encert una centrada lateral des de la dreta que la va deixar sola a l’àrea petita arribant des de darrere en el minut 21.Després d’una arrencada amb ritme de partit, la producció ofensiva es va apagar per complet fins arribar al descans i es va resumir en un sol intent de Perelló, que va disparar des de molt lluny i va enviar el xut a la part superior del travesser.El conjunt lleidatà va saber tornar a arrancar bé al segon temps, esperonat per l’entrada al camp de Noe Fernández en substitució de Gestera. El seu ingrés va traslladar Evelyn a la punta d’atac i la canària va ser qui va generar més perill per al conjunt lleidatà, en dos jugades ràpides en què va obligar a intervenir la meta Sandra, la més clara en el minut 65 en una internada per l’esquerra.Més enllà dels intents de la canària, l’AEM va estar a prop del gol fins a en tres ocasions en accions a pilota aturada, amb un cop de cap de Vero Herrera (46’), una segona acció que Noe Fernández va definir obligant que Ruth tragués la pilota sota pals (58’) i una altra rematada d’Atiq en què també va intervenir una defensa sota pals (70’).Sense capacitat per avançar-se en el marcador, les lleidatanes es van veure obligades a defensar-se, amenaçades per la velocitat de l’atac balear, que havia provocat un primer intent de Ruth en un xut desviat i un altre llançament de Pomer que Laura Martí va atrapar sense problemes al 77. Quan el bon treball de la línia defensiva semblava suficient per sumar un punt que el Balears semblava firmar després de donar entrada a defenses en posicions ofensives, Meri Martorell va cometre una falta molt llunyana sobre Pomer al minut 94. Ruth la va penjar directa a l’àrea i Rojas va entrar des de darrere per connectar i superar una Laura Martí que només va poder contemplar com el Balears es venjava i deixa les lleidatanes amb 3 punts de nou possibles.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va ser molt crític amb el paper del seu equip i va deixar clar que “ens han marcat al 94, però hauria pogut ser abans, perquè crec que només hem estat en el partit els 10 primers minuts”.

“Al final te’n vas fotut per encaixar al descompte, però no hem estat gens inspirades amb la pilota, quan robàvem no trobàvem la manera de generar ocasions de perill i crec que ens han passat una mica per sobre”, va afegir el tècnic, dolgut pel desenvolupament del matx i també per haver encaixat en un gol d’estratègia.

“És una falta innecessària i després la jugadora entra sola a la rematada. Els petits detalls marquen en aquesta categoria i si no fas un bon partit has d’empatar a zero. No pots encaixar en aquestes situacions”, va explicar el tècnic, que malgrat considerar que “hem fet el nostre pitjor partit en el que va de Lliga”, també va mostrar el seu disgust perquè “en condicions normals hauríem tret un punt, però ens marquen gols que no ens han de fer. Tenim jugadores molt joves i cal aprendre més ràpid d’aquestes coses, perquè et penalitzen molt”.En la mateixa línia es va expressar Paula Ransanz, que va reconèixer que “és un moment difícil i queda demostrat que si no marques les que tens, els petits detalls et condicionen molt”. Evelyn Acosta també va declarar que “cal canviar el xip per no encaixar més en aquestes accions, perquè la pilota aturada ens passa factura i estem dolgudes”.