Debut històric del Juneda

El Juneda va aconseguir una victòria històrica ahir contra el Parc per 2-0 en el seu debut a Primera Catalana. Els de les Garrigues es van imposar al rival amb un gol de Tuto i un altre de Zakaria en el seu primer partit a la categoria més alta a la qual ha arribat el club lleidatà en tota la seua història.

En el partit, que es va haver de disputar a porta tancada per una sanció dels locals durant la temporada passada, el Juneda va sortir amb ganes de començar amb bon peu a la categoria, aconseguint, al minut 3, la primera gran ocasió del partit amb una rematada d’Ivan Lahuerta, que se’n va anar fora fregant el pal. Els primers minuts del partit van ser un monòleg dels locals, que van monopolitzar les ocasions i van tancar el Parc a la seua àrea. Tanmateix, passat el minut 30, els visitants van fer un pas endavant, aconseguint generar les seues primeres oportunitats. Abans del descans, van arribar les millors ocasions del Parc, obra d’Eric Jiménez, que per a benefici dels lleidatans van ser interceptades pel seu porter, Marc Purroy.Després del descans, el Juneda va recuperar el control del duel i va tornar a tancar el rival, que al minut 54 va veure com Tuto, el gran golejador del conjunt roig, vencia el porter per anotar l’1-0. Una vegada al davant al marcador, el Juneda no va abaixar el ritme i va continuar collant el rival. Les ocasions s’anaven succeint, però els de les Garrigues no eren capaços de materialitzar-les. Tot i així, al minut setanta-cinc, una gran rematada del recent fitxatge del club lleidatà Zakaria va acabar al fons de la porteria i va sentenciar el partit (2-0).Finalment, el partit va acabar amb l’expulsió de Tuto, el primer golejador del Juneda, que va veure la roja directa en la celebració del segon gol.