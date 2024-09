Final amarg en l'afegit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

MOLLERUSSA

El Mollerussa va caure a casa i en l’últim minut per la mínima davant del Reus, un dels equips que apunten a aconseguir objectius importants aquesta temporada a la Tercera Federació. Konu, des del punt de penal, i Enric Bernat, en un córner servit per Putxi, van igualar dos vegades sengles gols del conjunt visitant, que va decidir el duel en l’afegit gràcies a una rematada de Pol Benito dins de l’àrea d’Albert Batalla.

Díaz Díaz va parar el partit al 65’ per insults dels aficionats rivals cap a la banqueta del Mollerussa

El conjunt de Moha el Yaagoubi continua sense aconseguir la victòria en aquest inici de Lliga, malgrat fer un partit molt seriós contra el Reus Futbol Club Reddis de Marc Carrasco. Van ser precisament els visitants els que van portar la iniciativa en els primers compassos del partit, amb dos arribades des de l’esquerra de l’extrem reusenc Pau Russo, que va avisar en els tres primers minuts Albert Batalla amb dos xuts que van sortir fora per poc. El Mollerussa va saber defensar bé aquests acostaments del Reus a la seua àrea amb un darrere sòlid i amb un futbol combinatiu per crear les seues primeres ocasions. Tanmateix, en el minut 17 s’avançaven els visitants en una jugada des de la dreta que va culminar Alberto Benito.

Els del Pla d’Urgell no van abaixar els braços i a falta de 4 minuts per al descans, el col·legiat assenyalava una pena màxima que Konu va transformar.Al segon temps, Xavi Jaime va marcar l’1-2 en el minut 50, tornant a posar en avantatge el Reus. En el 67 van arribar els primers canvis del Mollerussa, que van millorar la imatge de l’equip. Van entrar els germans Jofre i Miquel Graells, i Putxi. Cinc minuts després, el capità dels del Pla d’Urgell va servir un córner que va aprofitar Bernat per establir el 2-2. En el descompte, va aparèixer Pol Benito per donar la victòria al Reus. Linares va veure la groga per una enganxada amb un jugador del Reus i hi va haver moments de tensió al túnel dels vestidors. Abans, en el minut 65, l’àrbitre ja havia parat per insults d’aficionats visitants a la banqueta local.

Moha: “Estic orgullós de l’equip i confio que arribaran resultats”

El tècnic del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va treure conclusions positives del joc de l’equip, malgrat la derrota, i davant d’un Reus que va exigir als del Pla d’Urgell des del primer minut.“Estic content, però el rival ens ha generat situacions en atac que hauríem hagut de controlar i que han acabat en aquests dos primers gols que hem rebut”, va manifestar l’entrenador local. “Ens n’anem amb el sabor amarg de la derrota, però confio plenament en l’equip. Si seguim així arribaran els resultats”, va assegurar, arran que després dels tres primers partits encara no coneguin la victòria. El Mollerussa visita el diumenge 29 (17.00) el Cerdanyola.