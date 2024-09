Norris vol el Mundial

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El britànic Lando Norris (McLaren) va guanyar ahir el Gran Premi de Singapur, divuitena prova del Mundial de Fórmula 1, al davant d’un Max Verstappen (Red Bull) al qual va retallar 7 punts, mentre que Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin) van acabar setè i vuitè, respectivament. Amb el seu triomf al circuit urbà de Marina Bay, Norris, que va partir des de la pole, va encapçalar un podi en el qual el van acompanyar el tricampió del món i Oscar Piastri (McLaren), tercer. Sis curses, tres esprints i sis voltes ràpides. És el que resta al britànic per provar de remuntar els 52 punts que ara el separen del líder Verstappen.

Una vegada apagats els semàfors a Marina Bay, Norris va ser capaç de defensar la posició i va començar a tirar per provar de deixar enrere un Verstappen que aguantava l’estrebada. A més, Alonso va retenir la setena posició de sortida i Sainz en va cedir dos, fins a la dotzena. A poc a poc, el britànic va anar augmentant el ritme, arribant per moments a treure un segon per volta al tricampió del món, que avantatjava en 7 en el tretzè gir. En aquell mateix moment, Sainz va entrar a boxes per passar de goma mitjana a dura i intentar anar fins al final. A la volta 25, amb Norris amb 20 segons de renda sobre Mad Max, Leclerc va avançar Alonso, que després de passar per boxes també va veure com el madrileny el superava en pista. L’asturià se situava vuitè, just al darrere del seu compatriota. Verstappen va fer la seua parada a la volta 30 i una més tard va entrar Norris, que va tornar primer a la pista i que fins i tot va haver de salvar un accident contra el mur, que va tornar a fregar diverses voltes després. L’últim a parar de tots els pilots va ser Piastri, que posteriorment va donar compte dels Mercedes per col·locar-se tercer. Leclerc, per la seua part, va avantatjar el britànic Lewis Hamilton (Mercedes) per situar-se cinquè entre les dos fletxes platejades i Sainz era sisè, just al darrere de l’heptacampió del món. El monegasc va provar d’atansar-se a George Russell (Mercedes) en els últims girs, però es va quedar a poc de poder superar-lo. Al davant, Norris, al qual l’australià Daniel Ricciardo (RB) va arrabassar el punt de la volta ràpida en l’últim moment, va ser el primer a veure la bandera de quadres, i Verstappen i Piastri el van acompanyar al podi. Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, l’alemany Nico Hülkenberg (Haas) i Sergio Checo Pérez (Red Bull) van tancar el top 10. L’acció s’aturarà durant tres setmanes fins a l’arribada del Gran Premi dels Estats Units, del 18 al 20 d’octubre.