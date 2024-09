Tercera medalla estatal a la Copa de la Seu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El segovià David Llorente es va alçar amb la medalla de plata en la prova de caiac cros de la final de la Copa del Món de piragüisme eslàlom que s’ha disputat al Parc del Segre de la Seu d’Urgell, la tercera que aconsegueix la delegació espanyola després dels ors de Miquel Travé i Maialen Chourraut.

Llorente va començar la seua participació dominant en la quarta sèrie al davant del suís Jan Rohrer, repetint-se el guió en quarts de final amb el segovià al davant de l’helvètic en el seu camí cap a la penúltima ronda. D’aquesta manera, només va poder acabar amb el seu domini el britànic Joseph Clarke, que primer va quedar al seu davant en les semifinals i posteriorment en el descens pel títol, aconseguint també la victòria en el global del circuit. La medalla de bronze va ser per al portuguès Pedro Gonçalves.Respecte a la resta de la participació espanyola, el lleidatà Miquel Travé, or dissabte en C1, va ser eliminat en la primera ronda a l’acabar quart de la seua sèrie, mentre que el gallec Manuel Ochoa va caure a quarts, coincidint en la mateixa baixada amb Llorente. Per la seua part, Miren Lezkano i Maialen Chourraut, or en K1, van ser eliminades en la primera ronda a l’acabar terceres de les seues respectives sèries. La victòria final va ser per a la britànica Mallory Franklin, seguida de Kimberley Woods, que va guanyar el circuit de la Copa del Món, i de la francesa Angele Hug, mentre que l’australiana Jessica Fox va ser quarta.