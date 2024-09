El Vilanova de la Barca s'endú el duel veïnal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vilanova de la Barca va vèncer ahir per 3-2 l’Alcoletge en un duel veïnal amb molts gols. A la primera meitat, els locals es van avançar amb un gol de Sarr (1-0) i un altre de Dídac (2-0), que els va permetre arribar al descans manant en el marcador. A la represa, els d’Alex Farré van colpejar de nou amb un gol de Joel Jané al minut 61 (3-0). Quan el partit ja semblava sentenciat, l’Alcoletge va reaccionar i un gol de Teixiné al minut 76 va posar als seus dintre del partit (3-1). Al 88, Camacho va retallar distàncies amb un gol de penal, però l’Alcoletge no va poder completar la remuntada i el triomf es va quedar a Vilanova de la Barca.

Golmés i Vallfogona de Balaguer, líders

Amb la victòria per 4-1 a la jornada 1, el Golmés es col·loca líder del grup 14 de Tercera Catalana. La zona alta la completen, amb els mateixos punts, el Borges B, que és segon, el Vilanova de la Barca, tercer; l’Alpicat, quart; i el Pardinyes, que es col·loca en cinquena posició.D’altra banda, al grup 15, el líder és el Vallfogona de Balaguer, que es va imposar 5-0 a l’Oliana. El segueixen, amb els mateixos punts, la Fuliola, el Vilanova de l’Aguda, l’Angulària d’Anglesola, el Ponts, la Pobla de Segur, el Torà i el Térmens. Val a destacar que no hi ha hagut cap empat en aquest grup, per tant, també hi ha un empat a la zona baixa.