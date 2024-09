Un aspirant a la zona alta

Després d’una breu experiència a Primera Catalana, categoria en la qual va debutar la temporada passada, l’Alguaire afronta la nova temporada amb una plantilla amb aires continuistes amb la qual vol establir-se com un aspirant a l’ascens, malgrat un sobtat canvi a la banqueta la setmana abans d’arrancar la competició.

El club va optar a l’estiu per Jordi Gàzquez com a nou entrenador, però “vam veure que no estava quallant l’aposta durant la pretemporada i vam decidir canviar abans que fos tard”, va explicar a SEGRE el secretari tècnic del club, Albert Jofre. Així, el dilluns previ al debut de lliga de diumenge passat a Tremp, en el qual l’Alguaire va caure per 1-0, David Quelle va assumir la banqueta. “És un tècnic amb molt ofici, que ens pot atansar al nostre objectiu”, va justificar Jofre.Els últims anys han estat tota una muntanya russa per al club, ja que va encadenar dos ascensos des de Tercera fins a Primera Catalana i ara finalment torna a Segona. “La nostra intenció és que el club vagi avançant a poc a poc i, evidentment, si baixes has de lluitar per recuperar la categoria, però tenim clar el que és Alguaire i no s’ha de perdre el cap a nivell econòmic”, va afegir el dirigent.