La greu lesió fa dir adeu a la temporada a Ter Stegen

Marc-André ter Stegen s’ha trencat del tot el tendó rotular del genoll dret i ahir va passar per quiròfan, en una intervenció que va ser “satisfactòria”. Malgrat que el club no va donar un temps de baixa estimat, tot apunta que ja no podrà jugar en el que queda de temporada.

“Les proves realitzades han confirmat que el jugador del primer equip Marc ter Stegen té una ruptura completa del tendó rotular del genoll dret. Aquesta tarda se sotmetrà a tractament quirúrgic. Al finalitzar la intervenció es facilitarà un nou comunicat mèdic”, va anunciar el club blaugrana ahir al matí.A la tarda, després de ser intervingut de “manera satisfactòria” pel doctor Joan Carles Monllau, amb la supervisió dels serveis mèdics del club, a l’Hospital de Barcelona, el club va confirmar la baixa i que seria la seua evolució el que marcaria la disponibilitat de l’alemany.El capità del Barça, titular de nou en el partit contra el Vila-real que va acabar amb golejada blaugrana (1-5) a l’Estadi de la Ceràmica, va haver d’abandonar el terreny de joc just abans del descans arran d’una mala caiguda a l’intentar agafar una pilota aèria, entre crits i gestos de dolor.Els primers pronòstics just després del matx ja apuntaven a una lesió greu del porter alemany, en una zona del genoll en la qual ja havia tingut problemes en el passat. Les últimes proves realitzades ahir van confirmar la greu lesió, que deixa el Barça també molt minvat a la porteria, que ara haurà de defensar Iñaki Peña, tret que el conjunt blaugrana opti per incorporar un porter lliure.

En el mercat d’agents lliures, hi ha porters com Keylor Navas, amb passat al Madrid, Jordi Masip o Edgar Badia, que també podrien exercir de suplents de Peña. L’altra opció és esperar al mercat d’hivern per poder incorporar un porter amb contracte en vigor, aprofitant que la lesió permet que el Barça inscrigui pel 80% de la fitxa de Ter Stegen. Un dels noms que més han sonat és el d’Álvaro Valles, apartat al Las Palmas perquè no vol renovar.

El president de LaLiga, Javier Tebas, va considerar que una vaga de futbolistes “pot ser real”, per les converses mantingudes amb el sindicat internacional, FIFPRO, i perquè la creació de noves competicions posa “en risc la salut dels jugadors i la indústria del futbol”. “Els sindicats i les lligues estem bastant units. No es pot seguir amb noves competicions com s’està fent. Posen en perill la salut d’uns jugadors i l’ecosistema d’una gran majoria de jugadors. El risc és latent, proper, i més encara amb obligacions de competicions sense pensar què passa amb els efectes de la indústria del futbol”, va afirmar durant una intervenció en el Fòrum Europa, en la qual també va elogiar el paper del Barça en l’arrancada de Lliga, en la qual suma un ple de sis victòries. “El seu joc està sent estratosfèric. Encara rai que no han fitxat més, guanyarien per 10-0 o jo què sé, la veritat és que és increïble el que estan fent”, va apuntar en aquest sentit el dirigent amb ironia.

A més, va considerar que “s’exagera molt amb la situació econòmica del Barcelona” i va assegurar que “és millor que fa dos anys i serà millor d’aquí a dos”. “No hi ha màniga ampla, es diu per desprestigiar LaLiga i el joc net financer”, va dir.

Tebas també es va pronunciar sobre el cas Negreira i va deixar clar que “fins a la data no hi ha cap prova que s’hagi pagat als àrbitres” i va reiterar una vegada més que el cas està prescrit a nivell esportiu.

“La lesió de Ter Stegen és una commoció”

El seleccionador alemany, Julian Nagelsmann, es va mostrar ahir commocionat per la greu lesió del porter Marc-André ter Stegen, que va qualificar com “una gran commoció” per al conjunt alemany, poques setmanes després que es confirmés que Ter Stegen seria el porter titular de la selecció alemanya.

Rodri, del City, també es lesiona de gravetat

Durant el cap de setmana, Rodri Hernández, peça clau per al Manchester City de Guardiola, també va patir una lesió que apunta a ser greu durant el xoc del seu equip davant de l’Arsenal. A falta d’unes últimes proves de confirmació, el centrecampista patiria una ruptura del lligament creuat del genoll dret i es perdria el que queda de temporada.

El Madrid rep avui l’Alabès al Bernabéu

El Reial Madrid rep avui (21.00) l’Alabès al Bernabéu després de batre per 4-1 l’Espanyol també a casa dissabte. El conjunt blanc buscarà atansar-se a un sol punt del Barça a la taula, abans que els blaugranes rebin demà (21.00) el Getafe a Montjuïc. Avui també juguen els seus partits el Sevilla, que rep el Valladolid (19.00), i el València, que s’enfronta a l’Osasuna (19.00), en una jornada amb dos partits jugats la setmana passada.