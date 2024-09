Hoquei femení en alça

“Vivim un gran moment, ja que el nombre de llicències femenines representa el 30% sobre el total que tenim a Lleida. És fruit del treball des de la base dels clubs i també ha ajudat molt a aquest creixement el fet que el Vila-sana i l’Alpicat competeixin en màximes categories espanyola i catalana i siguin referents”, assenyala Bienve Pardell, delegat territorial de Lleida i Alt Pirineu de la Federació Catalana de Patinatge.

Un fet significatiu del que diu Pardell és que aquest cap de setmana passat van debutar per primera vegada en competició dos equips femenins. I ambdós amb un significat especial, ja que un ho va fer en categoria sènior i és el referent masculí a Lleida, el Llista, i l’altre es va estrenar amb un equip de base, amb jugadores de 8 anys, i és la primera formació femenina d’un club amb 52 anys d’història com és el Club Patí Bell-lloc. Aquesta entitat, de gran solera en l’hoquei patins lleidatà, ha experimentat un gran creixement els últims cinc anys, al passar de només tenir un equip sènior i un de prebenjamí, ambdós masculins, a comptar amb nou aquesta temporada, vuit de nois i el Minifem.

Ambdós clubs tenen un conveni de vinculació amb diverses jugadores intercanviades

Jaume Galán, president del Club Patí Bell-lloc, diu que van voler “començar els fonaments des de baix. Vam fer un equip de Minifem amb l’objectiu que vagin creixent i un dia construïm un conjunt sènior”, explica. Són sis nenes, tres d’elles de Bell-lloc, dos del Llista i una de Juneda. “Les vinculades del Llista es deu al conveni que tenim ambdós clubs i que també implica l’equip sènior que ells han format perquè allà tenen tres jugadores de Bell-lloc” (Carla Arenas, Abril Marimon i Laia Cid), aclareix Galán. A més a més, per arredonir el debut el Minifem del Bell-lloc va guanyar el partit.D’altra banda, també va protagonitzar una estrena històrica i exitosa el Pons Lleida, l’equip sènior femení del Llista, que es va imposar diumenge a la pista de l’Olesa de Montserrat per 1-12.Ha començat la seua etapa des de la categoria més baixa, Segona Catalana, amb l’objectiu d’assolir un dia l’OK Lliga en la qual competeix el Vila-sana i on també hi va haver l’Alpicat. La idea va sorgir dels coordinadors de la base del Lleida Llista, Sergi Duch, Jordi Badia i Pol Besora, que van plantejar a la directiva emprendre aquest projecte que suposa reforçar una secció femenina que el club va començar el 2018 amb una dotzena de joves d’entre 3 i 10 anys. Va ser l’any següent quan es va crear el primer equip totalment femení, un Minifem, i des d’aleshores la secció ha anat creixent en nombre de practicants i en equips, fins als cinc que tindrà aquesta temporada (Minifem, Fem11, Fem13, Fem15 i el sènior).

Les dones federades augmenten un 362% en 10 anys

El creixement de llicències femenines en l’hoquei patins lleidatà ha estat espectacular els últims deu anys, amb un percentatge del 362%. N’hi ha prou de recordar que el 2014 hi havia 676 llicències (d’aquestes, només 77 de femenines), i si ens en anem quatre anys més enrere, el 2010, n’hi havia 515 (tan sols 41 de femenines). En aquests deu anys transcorreguts des del 2014, les jugadores que ara estan a l’elit com Victòria Porta, Laura Pastor o Mar Franci, entre d’altres, formaven part de la base de Vila-sana i Alpicat que, sens dubte, han estat els dos clubs lleidatans que han apostat més per l’hoquei femení.