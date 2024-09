L'Hiopos Lleida lliga Ibou Dabo durant tres campanyes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va anunciar ahir que el jugador del planter Ibou Dabo renova la seua vinculació amb el club per a les tres pròximes temporades, de manera que el jove ala-pivot jugarà amb l’equip filial de Primera Catalana i estarà en dinàmica de la primera plantilla sempre que el requereixi Gerard Encuentra.

Després de finalitzar la seua etapa formativa a la base del club, Dabo, de 18 anys, farà el dia a dia d’entrenaments amb l’Hiopos Lleida, com ja va fer la passada campanya quan el conjunt lleidatà disputava la LEB Or. El jugador del planter ja va disputar sis partits oficials la temporada passada, debutant l’1 de novembre del 2023 en un triomf al Barris Nord davant del Melilla (96-62).

No va tornar a tenir minuts fins al xoc davant del Càceres del 12 de gener del 2024, en el qual va anotar els seus primers punts com a jugador bordeus i després també va tenir minuts als partits a casa davant de Movistar Estudiantes, Fuenlabrada, Cantàbria i Menorca. En aquest últim matx va fer la seua millor actuació, amb dos punts i quatre rebots en set minuts de joc, en un encontre en el qual els lleidatans es van imposar per un contundent 105-70.

Dabo ha fet la pretemporada amb el primer equip lleidatà i fins i tot va tenir minuts en l’amistós davant del Gran Canària, en el qual va anotar 8 punts, i queda a l’expectativa de poder entrar en una convocatòria a l’ACB.