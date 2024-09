Set de set

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un solitari gol de Lewandowski en el minut 19 va donar la setena victòria en set partits al Barcelona, aquesta vegada davant del Getafe, que encadena dotze encontres sense guanyar. El Barça, que continuarà una setmana més com a líder destacat, es va merèixer molt més. Però només va poder enderrocar una vegada el mur del conjunt blau, que es va dedicar a defensar-se amb l’agressivitat habitual i amb prou feines va inquietar Iñaki Peña, pràcticament inèdit en l’estrena com a titular per la greu lesió de Ter Stegen.

El marcador es va moure als 19 minuts per un error de Soria, que no va aturar una centrada de Kounde per la dreta i va deixar morta la pilota dins de l’àrea petita als peus de Lewandowski, que no va perdonar l’1-0. Va seguir el Barça jugant en camp rival i Raphinha va tenir el segon en un tret que va creuar massa al rebre a l’espai de Balde abans que l’àrbitre anul·lés, a la mitja hora, un altre gol de Lewandowski per fora de joc. El polonès va tenir una nova oportunitat de marcar, però aquesta vegada Soria va aconseguir tapar el seu tret en la sortida. El Barcelona s’aplicava en la recuperació després de pèrdua i el Getafe, asfixiat, intentava parar el partit a la menor ocasió per recuperar l’alè. Un tret des de la frontal de Lamine Yamal que marxava fregant el pal esquerre de la meta visitant va ser l’última abans del descans del Barça, que fa la sensació que, fins i tot sense jugar al seu millor nivell, ha assolit en aquesta Lliga una velocitat de creuer difícil d’igualar. Va seguir el monòleg blaugrana després de la represa, però el segon gol del quadre català no va acabar d’arribar. Gairebé ho aconsegueix Lamine en la seua ja clàssica jugada, en què es perfila amb l’esquerra des del balcó de l’àrea abans de disparar buscant l’escaire. Però Soria es redimia de nou de la seua espifiada en l’1-0 refusant a mà canviada quan el partit estava a punt de complir l’hora. Arambarri veia la primera groga del Getafe en el minut 70 per donar una puntada de peu a Casadó, molt aplaudida per tot l’estadi, que havia reclamat diverses targetes en la dotzena de faltes prèvies –algunes de molt dures– de l’equip visitant. I Raphinha tornava a posar a prova Soria en el llançament de la falta.Eric Garcia rematava alt, gairebé en línia de gol, una pilota ploguda de Raphinha i aquest rematava de cap desviat, sol davant de Soria, en la jugada següent. El Barça, que ho havia intentat tot a la segona meitat, tot i les constants interrupcions en el joc provocades pel seu rival, ja no en tindria cap més en els últims deu minuts. I el Getafe, amb més ímpetu que encert, va rondar l’àrea del quadre català i fins i tot hauria pogut empatar en el temps afegit.

El Girona no va poder ahir amb el Rayo Vallecano a Montilivi (0-0) malgrat tenir contra les cordes l’equip madrileny. En el primer temps no hi va haver ocasions, ni un tret a porta. Després del descans, no va tardar a treure l’equip local amb Tsygankov i, en la seua possessió, el Girona va anar tancant el Rayo cada vegada més a prop de la seua porteria. Asprilla va deixar els esclats que se li auguraven, en especial amb una tremenda puntada a la creu.

Miguel Gutiérrez va perdonar des del punt de penal i el Rayo va patir de valent fins que no va trobar una mica d’aire amb Álvaro García, que va estar a prop d’amargar la nit als locals, que van merèixer molt més.

El tècnic del Barça, Hansi Flick, es va mostrar content pel resultat i satisfet amb el rendiment dels seus jugadors. “M’han dit que és normal [que costés marcar més gols] contra el Getafe, són un equip bo en defensa. L’equip ha lluitat noranta-cinc minuts. Estic orgullós de l’equip, han lluitat tot el partit. També orgullós de l’afició, que s’ha adonat que els necessitàvem”, va dir l’entrenador alemany.

Sobre el matx d’ahir de Lamine Yamal, va declarar: “Fa coses molt diferents i a l’estadi li encanta. Ho pots sentir a les grades”. “Cal protegir-lo, però també la resta de jugadors. Per a això estan els àrbitres”, va destacar.

Wojciech Szczesny (34 anys) es convertirà en jugador del FC Barcelona, segons informació del portal polonès Meczyki.pl. El porter internacional està previst que passi proves mèdiques avui dijous abans de firmar el seu contracte per al que queda de temporada.

Mbappé serà baixa tres setmanes

El francès Kylian Mbappé serà baixa en el derbi del Metropolitano davant de l’Atlètic de Madrid, al confirmar les proves mèdiques a què va sotmetre ahir una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra, la primera com a jugador del Reial Madrid. El temps de baixa que s’estudia és de tres setmanes, de forma que Mbappé causa baixa per al seu primer derbi davant de l’Atlètic de Madrid i a més es perdrà el matx de la Lliga de Campions davant del Lilla i el del Vila-real de LaLiga.