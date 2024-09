Clubs lleidatans apunten a directius de l'FCF a Lleida com els que els van donar les actes amb firmes falses

Gairebé un centenar de clubs de futbol catalans han declarat davant dels Mossos d’Esquadra que els van falsificar les firmes a les actes que atorgaven el poder notarial del vot delegat en favor de la candidatura de Joan Soteras perquè aquest fos reelegit com a president de la Federació Catalana de Futbol, segons la informació a la qual ha tingut accés aquest diari. Concretament s’investiguen els presumptes delictes d’administració deslleial, falsedat en document públic i falsedat en document privat en relació amb el procés electoral del febrer del 2023. En les esmentades eleccions, celebrades el 13 de febrer del 2023, Soteras va rebre 503 vots (un 57,62% del total), Juanjo Isern 335 i Pep Palacios 12.

Aquest diari ha tingut accés a les declaracions de diversos clubs lleidatans, dels 26 amb actes sota sospita que estan sent investigades, i tots ells coincideixen a assenyalar l’actual vicepresident de l’FCF i delegat territorial a Lleida, Josep Maria Espasa, i Xavier Alís, actual alcalde de Linyola i directiu, així com altres empleats de la delegació, com les persones que els entregaven les actes per afavorir la candidatura de Soteras sense que els representants d’aquestes entitats en fossin conscients.Clubs com el Futbol Sala Tàrrega, el Soses Femení, l’Escola de Futbol Tremp, l’Escola de Futbol Base Guissona, el Futbol Sala Corbins i el Puigvertenc coincideixen a declarar davant dels Mossos que ni els presidents ni els secretaris de cada entitat no van autoritzar a cap de les candidatures presentades utilitzar els seus DNI i les seues firmes en cap tràmit o document. I també neguen que es desplacessin a la notaria de Sabadell on, segons consta en la investigació, s’haurien firmat durant els dies previs a les eleccions més de 400 actes.

Un cas especialment significatiu és el del Puigvertenc que, segons afirma el delegat de l’FCF a Lleida Josep Maria Espasa en la seua declaració davant dels Mossos, va ser l’únic que se li va queixar respecte a una sèrie de firmes presumptament falsificades a les actes notarials que la candidatura de Soteras hauria fet servir en nom del club per al seu benefici. Segons la declaració del Puigvertenc, Espasa els va dir que era un problema de Barcelona.El delegat de l’FCF a Lleida va traslladar la queixa de l’esmentat club a la seu central a Barcelona i, segons consta a la declaració, li van assegurar que tot s’havia fet correctament i que ell va donar per tancat el tema. Espasa també admet davant dels Mossos que li van fer entrega de les actes, que després ell les donava als clubs, en dos reunions amb directius de Soteras. Una de les cites va ser a Martorell i l’altra a Sant Feliu, només un dia abans de les eleccions.D’altra banda, la jutge de Sabadell que investiga aquest presumpte frau electoral va demanar una prova lofoscòpica per a 13 clubs, entre els quals l’Anglesola, la firma del qual està sota sospita, però que van assegurar haver-la fet ells, amb la finalitat d’identificar mitjançant l’estudi d’empremtes qui va falsificar les firmes.

Braçalets per protegir els àrbitres menors aquest nou curs

La Federació Catalana de Futbol va presentar ahir a la seu central la temporada 2024/25 en la qual destaca la novetat que tots els àrbitres menors d’edat lluiran un braçalet identificatiu per conscienciar jugadors, tècnics i aficionats que són un col·lectiu en formació als quals cal protegir en un entorn segur.Durant la presentació, el president de l’FCF, Joan Soteras, va destacar el creixement en nombre de llicències i esdeveniments. “Estem en un moment esplèndid”, va assegurar. També va intervenir el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva:.“Les federacions esportives i els clubs tenen una triple responsabilitat, econòmica, social i competitiva. La Federació Catalana de Futbol aprova amb escreix en aquestes tres qüestions”, va assegurar Esteva.En les competicions, la principal novetat és la renovada Copa de Catalunya masculina i femenina, amb la participació obligatòria de tots els equips des de la més modesta fins a la màxima categoria.