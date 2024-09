Més de 800 aficionats amb l'Hiopos a Saragossa

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La febre per veure l’Hiopos Lleida en la seua primera etapa per la Lliga Endesa ACB es va desfermar ja en el moment d’aconseguir l’ascens a la Final Four de Madrid, però aquests últims dies ha augmentat notablement l’eufòria a mesura que s’anava atansant el debut, previst per a aquest diumenge (12.30) a la pista del Casademont Saragossa. Ahir el club va anunciar que ja ha assolit la xifra de 4.000 abonats, rècord històric i la xifra que s’havia proposat, atès que per normativa s’ha de deixar una part de l’aforament per a entrades.

A més, els aficionats lleidatans també s’han bolcat en aquest primer partit oficial, ja que no volen perdre’s poder viure in situ una fita històrica per a Lleida, que torna a estar entre els grans dinou anys després. Les 600 localitats que es van demanar al Saragossa per al partit ja estan esgotades i ara l’Hiopos Lleida està intentant aconseguir-ne més prop de la zona on s’ha ubicat l’afició lleidatana, concretament els sectors 62, 63, 64 i 65 del pavelló Príncipe Felipe, que veurà la major presència de seguidors d’una afició rival de la seua història, com va anunciar ahir el club aragonès a les xarxes socials.

Un centenar hi anirà en els dos autocars contractats per la penya Nucli Bordeus, però la gran majoria ho farà pel seu compte.El president Albert Aliaga creu que se superaran els 800 aficionats a les grades, una xifra propera al miler que va assistir a la semifinal de la Final Four. “És una bogeria, és la continuïtat de la Final Four de Madrid”, va apuntar Aliaga, que va reiterar una vegada més que “en il·lusió i ganes no ens guanyarà ningú. Ahir –dimecres– vam fer un sopar amb tota la plantilla i l’ambient és boníssim. L’equip està molt motivat”.

D’altra banda, el club obrirà avui el termini per adquirir les entrades per al partit davant del Barça del diumenge 6 d’octubre, que serà l’estrena al Barris Nord. Els preus oscil·laran entre els 30 i els 300 euros (fila 0).

“Em vaig emocionar al saber que estaven interessats”

Derek Cooke, l’últim fitxatge a arribar a l’Hiopos Lleida, va dir ahir en la seua presentació oficial que es va emocionar quan va saber que el club estava interessat en la seua contractació. “Estic entusiasmat de tenir aquesta oportunitat. Van guanyar el campionat la temporada passada i volia formar part d’un projecte guanyador, així que quan vaig saber que aquest equip estava interessat en mi, em vaig emocionar. Els meus agents em van explicar que és un equip molt especial, així com també la seua afició”, va comentar el pivot nord-americà, que va destacar especialment el ritme tan alt que es juga en aquesta Lliga.

Per la seua part, el director esportiu, Joaquín Prado, va dir que esperen molt de Cooke, especialment “quant a presència física, activitat i energia a prop del cèrcol, capacitat defensiva i de rebot. Ens ha de donar molt en aquests aspectes del joc, que en una Lliga com l’ACB són capitals”, va afirmar. Va reconèixer que “encara està en el procés evident d’adaptació, ja que va arribar fa tot just 8 dies, sobretot a l’estil de joc de l’equip i de la Lliga, que és molt diferent d’on prové”.