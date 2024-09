La UEFA multa el Barça amb un partit sense afició a domicili per una pancarta nazi

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Òrgan de Control, Ètica i Disciplina (CEDB, en anglès) de la UEFA ha sancionat al FC Barcelona, després d’estudiar el comportament de la seua afició en el partit contra l’AS Mònaco en el Stade Louis II, per una conducta racista --una pancarta nazi-- en part de la seua afició i provocant l’execució d’una sanció prèvia que estava congelada, que el club acata i farà efectiva en el duel contra l’Estrella Roja a Belgrad (Sèrbia).

Seguint l’article 14 (2) del Reglament Disciplinari de la UEFA, l’òrgan va optar per executar la mesura disciplinària suspesa imposada pel Comitè d’Apel·lació de la UEFA --el passat 17 d’abril-- pel comportament racista dels seguidors del FC Barcelona.

A la zona de l’afició blaugrana del feu monegasc es va veure una bandera amb una proclama nazi, jugant amb el nom del tècnic alemany del Barça, Hansi Flick, amb el lema 'Flick Heil' en al·lusió al conegut 'Sieg Heil' del nazisme.

Una bandera que li costarà al FC Barcelona una sanció de 10.000 euros i el no poder vendre entrades per a la seua afició per al pròxim desplaçament a la Lliga de Campions.

"Es prohibeix al FC Barcelona la venda d’entrades als seus seguidors a domicili per al pròxim (1) partit de competició UEFA de conformitat amb l’article 26, apartat 3, del Reglament Disciplinari de la UEFA," va apuntar l’ens europeu.

A més, multen el FC Barcelona amb 10.000 euros i la prohibició de vendre entrades als seus seguidors a domicili per a un altre partit més de competició UEFA. Però l’esmentada prohibició queda suspesa per un període de prova d’un any, a comptar des de la data de la present decisió.

Reacció immediata del club blaugrana

El club va informar poc després de conèixer-se la sanció que l’"acatarà i aplicarà" en el partit de la jornada 4 de la Lliga de Campions contra l’Estrella Roja a Belgrad (Sèrbia), el 6 de novembre, i procedirà a tornar l’import de l’entrada a tots aquells aficionats i aficionades que ja l’haguessin adquirit.

"El FC Barcelona rebutja qualsevol tipus d’apologia de la violència i, com marquen els articles 3 i 4 dels seus Estatuts, vetllarà per la protecció i promoció de la Declaració Universal dels Drets Humans recollida a la Carta Internacional dels Drets Humans proclamada per les Nacions Unides", va aportar l’entitat.

Així mateix, arran dels comportaments dels Grups d’Animació i dels aficionats i aficionades, tant en els partits disputats com a locals com en els desplaçaments, el club reforçarà les mesures actuals i emprendrà les actuacions addicionals que siguin adequades per evitar que aquests fets es repeteixin en el futur així com per sancionar els responsables.