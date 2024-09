L'Alpicat planta cara al Barça al Palau però acaba golejat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat va jugar ahir de tu a tu a tot un Barça, vigent campió de l’OK Lliga, al qual va arribar a dominar dos vegades durant la primera meitat, encara que al final va acabar golejat gràcies a l’efectivitat més precisa dels blaugranes, liderats per Pablo Álvarez i Sergi Llorca, ambdós amb un hat-trick.

Jordi Expósito, que tornava a dirigir a l’Alpicat després de tornar del Mundial de Novara amb la medalla d’or femenina, va poder comptar amb tots els seus efectius menys Mats Zilken, que es va quedar preparant l’important duel de Nacional Catalana davant el Girona d’avui. Els primers compassos van ser d’igualtat i l’Alpicat va aconseguir sorprendre amb un gol d’un exblaugrana, Uri Llenas, als set minuts. El Barça va aconseguir empatar gràcies a Matias Pascual, però superat l’equador del primer temps Besolí ficava de nou en avantatge els lleidatans.Llorca va posar de nou les taules i Pablo Álvarez, poc després d’enviar una bola al pal, va situar per primera vegada en avantatge el seu equip al tall del descans. A la segona meitat l’Alpicat va sortir un pèl tou i el Barça ho va aprofitar per anotar dos gols més. Munné, un altre exblaugrana, va donar vida amb el 5-3, però en el tram final els lleidatans no van estar encertats davant de porteria i els de David Cáceres sí, anotant dos gols més per rubricar el 7-3.L’Alpicat disputarà l’últim amistós abans del debut de Lliga el proper 3 d’octubre a la pista del Cerdanyola.