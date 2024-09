L'Enoli Borges obre la Lliga amb derrota

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enoli Borges Vall no va poder tenir una plàcida estrena a la Superdivisió, que va arrancar com va tancar la passada temporada, amb derrota. Després d’eludir el descens esportiu gràcies a la compra de la plaça del San Sebastián de los Reyes, el conjunt de les Garrigues afrontava el duel amb la il·lusió de sumar el seu primer triomf de la campanya, però va topar amb un Visit Pontevedra més sòlid que va acabar emportant-se el partit per 2-4. Norbert Tauler va ser l’únic dels jugadors lleidatans que va aconseguir sumar, en el seu cas va guanyar els dos duels que va jugar, però no va ser suficient. La confrontació es va posar molt costa amunt per a l’Enoli Borges al perdre els dos primers duels. Marc Duran va obrir la lluita perdent per 1-3 davant de Miguel Ángel Vílchez, i després va ser Joan Masip qui va sucumbir davant del portuguès André Silva pel mateix resultat, 1-3. Norbert Tauler va entrar en acció i va retallar distàncies al vèncer Martín Betancor per 3-1, però Marc Duran no va poder situar l’empat perquè va perdre el seu segon duel particular, aquest cop davant d’André Silva per 1-3. Tauler va tornar a donar esperances als seus guanyant el cinquè duel a Miguel Ángel Vílchez (3-1), un triomf que de res va servir, ja que Masip, que podia salvar un punt, va cedir amb Martín Betancor per 1-3.