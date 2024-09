Laporta, aclamat com una estrella a Agramunt

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca va celebrar ahir l’acte central del seu 50 aniversari amb una festa que va estar presidida pel president del FC Barcelona, Joan Laporta, que va ser aclamat pels veïns de la localitat i es va mostrar en tot moment simpàtic i sol·lícit a firmar autògrafs i aconseguir fotos tot aquell que l’hi demanava.

Laporta va arribar sobre les 20.45 hores a l’ajuntament de la capital del Sió, on va ser rebut per la junta de la penya i les autoritats locals. Allà va firmar al llibre d’honor i va elogiar la penya d’Agramunt per “mantenir i promocionar el sentiment barcelonista lligat a la terra i al país”. I va afegir que això demostra que “el Barça és molt més que un club”. El dirigent barcelonista també va agrair a l’ajuntament que “ens hagi fet sentir com a casa oferint-nos el Ball de l’Àliga i amb una plaça plena de nens per rebre’ns”. Laporta va dir sentir-se “privilegiat” de poder participar el 50 aniversari de la penya de la capital del Sió.Per la seua part, l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va dir que és un “honor” poder comptar amb la seua presència per celebrar el 50 aniversari d’una entitat “molt activa i representativa” del municipi. Seguidament, la comitiva es va traslladar al pavelló firal, on es va celebrar un sopar per commemorar el 50 aniversari de la penya a la qual van assistir 270 comensals i va ser amenitzada amb l’actuació musical de Lo Pau de Ponts. A més, es va projectar un audiovisual per rememorar el mig segle de la penya. Les activitats van començar a mitja tarda i van incloure una visita al Museu del Torró de Torrons Vicens; una actuació de la Cobla Vents de Riella a la plaça del Mercadal amb berenar per a tots els assistents, i una visita guiada al nucli històric, concretament a l’Espai Guinovart, l’església romànica de Santa Maria i el refugi antiaeri de l’església.La Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca, que compta amb 231 socis, es va constituir el dia 16 de març de 1974 de la mà d’una colla de simpatitzants del Barça, il·lusionats per la temporada 1973-1974 amb la Lliga liderada pel llavors jugador Johan Cruyff. Al novembre van inaugurar el seu primer local social a l’avinguda Jaume Mestres i la penya va aconseguir 300 socis.

El Mallorca conquista el fortí del Nuevo Zorrilla (1-2)

El Mallorca va conquistar el fortí (1-2) en el qual s’havia convertit el José Zorrilla, on cap equip havia aconseguit marcar aquesta temporada, amb un gol de Larín, després d’un gran control, i un altre de Valery, arran d’un error colossal de Lucas Rosa. I ja amb l’estadi mitjà buit, davant del paupèrrim espectacle ofert pel quadre blanquivioleta, Iván Sánchez va retallar distàncies, amb un gol des de fora de l’àrea, en el minut 93.