Primera derrota de la temporada per l'Atlètic Lleida (3-1)

L'Atlètic Lleida ha encaixat la primera derrota de la temporada, després de caure contra el Sabadell B per 3-1. Els de Gabri s'han vist superats pel filial arlequinat, que ha tingut molta més cotundència en atac que els lleidatans.

Amb aquesta derrota, els de Cappont cauen a la cinquena posició, a falta que es juguin la resta de partits de la jornada. Pel que fa al Sabadell B, amb el triomf sobre els lleidatans ha aconseguit la primera victòria d'aquesta temporada i surt de la zona de descens.

A la primera part, l'Atlètic Lleida s'ha vist àmpliament superat pel seu rival, el Sabadell B, que ha estat capaç de generar bones ocasions i prendre el control de l'encontre des dels primers minuts. Precisament, al minut 4, el filial arlequinat s'ha avançat al marcador amb un gol del defensa Alejandro Suárez, que ha aprofitat un refús d'una parada de Pau Torres (1-0). Amb el gol, els locals han continuat estrenyent i els lleidatans s'han agafat al seu porter, Pau Torres, que ha salvat dos uns contra uns que haurien pogut provocar el segon gol del Sabadell. Amb el discórrer dels minuts, l'Atlètic Lleida ha començat a sentir-se millor i ha pres el control de la pilota. Així i tot, quan millor estaven els de Gabri Garcia, el migcampista del Sabadell B Mohammed Es Sahel ha marcat un golàs des del mig del camp que va sentenciar la primera part i ha deixat als de Cappont molt tocats (2-0).

En la represa, l'Atlètic Lleida ha canviat la formació, passant d'un 4-3-3 a una alineació més ofensiva amb tres centrals. D'aquesta manera, el partit ha fet un gir de 180 graus i els de Cappont han passat a dominar. En els minuts inicials, l'Atlètic Lleida ha començat a rondar la porteria del Sabadell B, però no ha materialitzat les ocasions i, fins i tot, Boris Garrós ha estavellat una pilota al pal al minut 57. No obstant això, tres minuts després, una jugada aïllada ha acabat amb una targeta vermella al defensa de l'Atlètic Lleida Manrique que ha deixat als seus amb un menys quan faltava mitja hora per acabar el partit. Així i tot, malgrat l'expulsió, els lleidatans han aprofitat el contracop de la falta assenyalada a Manrique per retallar distàncies en el marcador amb un gol de Soule (2-1). Després del gol lleidatà, el seu rival s'ha fet amb el control de la pilota i no ha deixat lloc per a les sorpreses, aconseguint sentenciar el partit al minut 67 amb un gol d'Utgés que va culminar una fantàstica jugada col·lectiva (3-1). Aquest tercer gol ha deixat molt tocats als lleidatans, que han estat incapaços de remuntar i han vist com en els últims minuts el porter suplent, Marc Sanz, era expulsat quan estava a la banqueta.