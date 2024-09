L'afició va tornar a estar de 10

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida no va poder estrenar-se a l’ACB amb una victòria que sí que va aconseguir, i per golejada, la seua afició, que va tornar a estar de 10. De nou va complir un desplaçament massiu a Saragossa amb rècord inclòs, ja que els més de 800 seguidors que van acudir a l’estrena suposen la presència més massiva d’una afició rival al pavelló Príncipe Felipe en tota la història del club aragonès. Cap a les deu del matí, els seguidors ja es van deixar veure pels voltants de la instal·lació aragonesa, la gran majoria amb samarretes o bufandes color bordeus. Es preparaven per rebre l’equip, que va arribar al voltant de les 11 al pavelló i va ser aclamat a crits i amb bengales per prop de 300 aficionats. Pierre Oriola, Oriol Pualí i Rafa Villar van ser els jugadors que més salutacions van intercanviar amb els seguidors, que durant el partit van guanyar clarament la partida a l’afició aragonesa. No van parar d’animar en cap moment un equip que va notar l’escalf dels seus, als quals va agrair el suport amb la ja clàssica salutació final.