Les piragües prenen el Segre

L’Ascens i Descens de la Mitjana, dominat pels palistes del Sícoris, va reunir ahir més d’un centenar de participants, en la cinquena cita puntuable per a la Lliga Saül Craviotto-Laia Pèlachs, que va ser per als representants del Banyoles.

Carlos Ruiz (Llobregat) va guanyar la prova sènior, davant de Xavier Miralles i Pau Ocón, del Sícoris, mentre que en categoria femenina es va imposar Júlia Padilla (Sícoris), batent la seua companya Erin Sanz i Andrea Victoria (Castelldefels). Pau Conejero (Castelldefels) va ser el guanyador de la prova juvenil, mentre que en cadets es van imposar Quim Oronich i Clara Craviotto, ambdós del Sícoris. En veterans es van repartir el domini els representants del Sícoris i Nàutic Lleida. Xavier Betriu va guanyar en K1 i Aleix Bollo en categoria B, amb Josep Miralles com a guanyador en categoria C, tots ells del Sícoris. Annika Maria Müller (Nàutic Lleida) va guanyar en el K1 femení, amb el sicorista Josep Miralles com a vencedor en veterans D. D’aquesta forma, el Sícoris va sumar 442 punts, pels 175 del Castelldefels i els 137 del Lleida. El CN Banyoles va sumar els sis podis en les proves del 3.000 metres destinades a la categoria infantil, amb triomfs per a Aniol Batchelli i Nora Borrego. Oriol Boix i Coral Serra, també del CN Banyoles, van ser els vencedors en categoria B. Blai Villas i Júlia Zamorano, ambdós del Sícoris Club, van donar la victòria a Lleida en la prova de categoria alevina, sobre 1.000 metres, mentre que en categoria B també es va imposar un palista del club lleidatà, Dylan Craviotto. Manel Burgos i Lucía Craviotto (Sícoris Club) van ser els guanyadors benjamins. El CN Banyoles va sumar 769 punts, pels 272 del Sícoris, mentre que el podi el va completar el Nàutic Lleida (79).