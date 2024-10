Cooke és el líder en rebots i cinc jugadors més, al top 5

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera jornada de la Lliga ACB va deixar un mal sabor de boca a l’Hiopos Lleida, que no va poder estrenar-se amb victòria al perdre en la pròrroga a la pista del Casademont Saragossa, després d’un partit que va arribar a dominar durant gairebé tres quarts i amb una màxima renda d’11 punts en el tram final del tercer període. L’equip va fer un bon partit i prova d’això és que la meitat de la plantilla figura al top 5 del rànquing estadístic en diverses disciplines. El que sobresurt per sobre de tots és el nord-americà Derek Cooke Jr. Malgrat que va ser el penúltim a incorporar-se a l’equip –fa poc més de dos setmanes– i encara no està del tot acoblat als sistemes de joc, el pivot de Washington va demostrar el seu poder en la pintura al capturar un total de 12 rebots, el rècord d’aquesta primera jornada, superant els 9 de Jilson Bango (Saragossa) i els 8 de Jaime Pradilla (València), Musa Sagnia (Manresa) i Ben Lammers (Andorra). El pivot de l’Hiopos també és el líder en captures defensives (7) i ofensives (5), superant jugadors de la talla d’Eddy Tavares (6). En aquesta jornada inaugural també han destacat altres jugadors de l’equip de Gerard Encuentra, com Luka Bozic, que a més de ser el millor en valoració de l’Hiopos ha estat, malgrat ser un pivot, el tercer millor assistent amb 7 passades, només superat per Bell-Haynes (Saragossa) i Bruno Fitipaldo (Tenerife), els dos amb 9. En el quart lloc d’aquest rànquing de passadors figura Dee Bost, que va repartir sis assistències, si bé el base de Charlotte apareix al top 5 de dos estadístiques negatives, la de faltes personals, amb 4, i la de pèrdues, amb 4 també i ocupant el quart lloc d’una llista que lidera el seu company Kenny Hasbrouck, que en va perdre cinc. L’escorta de Washington, per contra, va ser el quart millor taponador de la primera jornada amb 2, al darrere només d’especialistes com Musa Sagnia (Manresa), líder amb 4 gorres, i Chimezie Metu (Barça), Khalifa Diop (Baskonia) i Artem Pustovyi (Joventu), tots amb 3. Per la seua part, un altre nouvingut a l’equip, Edo Muric, ha estat el cinquè en recuperacions amb 3, mentre que Corey Walden és el tercer en percentatge d’encert en tirs lliures, amb 7 de 7.