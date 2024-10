L'acta del Lleida-Sabadell reflecteix insults cap a l'equip visitant

L’acta arbitral del Lleida-Sabadell de diumenge firmada pel col·legiat Lluís Balle Reus va reflectir que el públic del Lleida va repetir el càntic de “puta Sabadell” fins a en nou ocasions segons el recompte de l’àrbitre.

“Just abans de l’inici del partit, quan ja érem sobre el terreny de joc, l’afició del Lleida, identificats per vestir la samarreta i bufandes de l’esmentat club, van portar a terme el següent càntic de manera reiterada: “Puta Sabadell, puta Sabadell.” Aquest càntic es va repetir durant el partit per la mateixa afició en els minuts 10, 35, 37, 47, 71, 73, 83 i 92”, reflecteix l’acta del col·legiat.Des del club s’afirma que van ser càntics aïllats i per aquesta raó espera que els fets no portin una sanció –que es decidirà demà en la reunió del comitè de competició–, després dels dos partits a porta tancada que ja ha hagut de disputar aquesta temporada pel llançament d’objectes en el play-off davant del Ieclà.Val a recordar que aquest mateix àrbitre va dirigir el Torrent-Lleida de la temporada passada, en el qual l’afició local va dedicar càntics catalanòfobs a l’afició lleidatana i fins i tot insults racistes a Neyder Lozano, i aleshores res d’això no es va reflectir en l’acta.