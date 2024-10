Iniesta penja les botes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de més de dos dècades com a professional i una carrera llegendària, Andrés Iniesta ha decidit penjar les botes als 40 anys després d’un fugaç pas pel futbol dels Emirats. El centrecampista manxec ho anunciarà en un acte dimarts vinent, que ell mateix va promocionar ahir a través de les xarxes socials. Iniesta, llegenda del Barcelona i de la selecció espanyola, ja que va ser l’autor del gol que va donar l’únic Mundial que posseeix fins a la data la roja, s’acomiadarà del futbol com el tercer jugador amb més títols de la història, amb un total de 39 entre club i selecció, només al darrere de Dani Alves, amb 43, i Messi, que fins a la data n’ha aconseguit 45. El futbolista d’Albacete, sense equip des que va acabar el seu últim contracte amb l’Emirates Club d’Emirats Àrabs Units, el juny d’aquest any, ha tingut una dilatada trajectòria professional, gairebé sempre lligada al Barcelona, club en el qual va començar en categoria alevina, amb 12 anys, i del qual va marxar el juny del 2018 després de setze campanyes al primer equip i 674 partits oficials. En setze temporades al primer equip, Iniesta es va convertir en un dels pilars del joc blaugrana i va tenir el seu moment més destacat amb el gol a Stamford Bridge, que va donar accés a la final de la Champions del 2009, una de les quatre que ha aixecat amb el conjunt blaugrana. Abans de la de Roma, també va guanyar la del 2006 a París, i posteriorment les del 2011 a Londres i la del 2015 a Berlín. Més enllà dels títols continentals, el de Fuentealbilla també va aconseguir nou Lligues Espanyoles (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 i 2018), set Supercopes d’Espanya (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 i 2016), sis Copes del Rei (2009, 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018), a més de tres Supercopes d’Europa (2009, 2011 i 2015) i tres Mundials de Clubs (2009, 2011 i 2015). En els seus 674 partits com a blaugrana, va anotar 57 gols i va repartir 139 assistències.

Des de la seua sortida del Barça, del 2018 al juliol del 2023, va ser al Vissel Kobe japonès i de l’agost del 2023 al juny del 2024 a l’Emirates Club. Al Japó va acabar de completar el seu palmarès pel que fa als clubs, ja que va guanyar una Lliga, una Supercopa i una Copa de l’Emperador. Sense cap dubte, la seua trajectòria amb la selecció espanyola també va estar al nivell de la seua participació a nivell de clubs, ja que va anotar el gol més important de la història del futbol espanyol, el que va donar el triomf (1-0) a la final del Mundial de Sud-àfrica el 2010 contra Països Baixos. A més, també va guanyar l’Eurocopa el 2008 i el 2012, any en què va ser elegit com a millor jugador de la UEFA.