Balàfia i Cecell arranquen amb reptes molt diferents

El Rodi Balàfia Vòlei i el Pips Nature Cecell inicien aquest dissabte a casa una nova temporada, els dos a Primera Nacional, en la qual tindran reptes molt diferents. Mentre l’equip masculí (debuta contra el Barberà) intentarà tornar a la Superliga 2, el del Camp Escolar (s’estrena contra el Sabadell) lluitarà, en la seua tercera aventura consecutiva a la categoria, per la permanència, malgrat que això sí, sense renunciar a res.

Amb cinc cares noves (Jesús Montero, Darío Outeiral, Valentín Labbozzetta, Joaquín Carámbula i Pere Bosch), el tècnic Sergi Mirada creu que “tenim un equip amb més experiència i més equilibrat que l’any passat, la qual cosa ens permetrà rotar i mantenir un nivell alt als entrenaments”. Sobre els objectius, no va amagar que l’ascens és un repte real i ambiciós, però va matisar que “el més important és posar el focus en el procés per ser un equip que ens permeti acabar entre les dos primeres places i jugar el play-off”.

Per la seua part, Sara Navarro, entrenadora del Cecell, ha confiat en el bloc de l’any passat amb l’únic fitxatge de Marta Solà, que torna al club, i l’ascens d’algunes del planter. “L’objectiu no pot ser cap altre que la salvació, i crec que tenim un equip prou competitiu com per aconseguir-ho sense sofriment”, va assenyalar Navarro que, no obstant, no descarta res. “Si durant la temporada tenim opció de pujar, lluitarem per això i, si ho aconseguim, el club ja ens ha dit que ho assumirà”, va destacar.