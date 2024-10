La Cursa Aspros creix

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cursa Aspros Nosaltres també podem! viurà aquest diumenge la vuitena edició mantenint-se com una carrera inclusiva per tal de donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i amb problemes de salut mental. La Fundació Aspros, entitat sense ànim de lucre que des del 1962 treballa per aconseguir la inclusió i la igualtat d’oportunitats de totes les persones, manté el format d’edicions anteriors, amb dos curses atlètiques de 5 i 10 quilòmetres de recorregut i una caminada de 5 quilòmetres, si bé aquest any estrena una altra distància per als amants a caminar de 10 quilòmetres, que era una de les demandes que havien fet els participants.

La prova tindrà el centre neuràlgic al Parc de l’Aigua, on estaran ubicades les sortides i arribades de les quatre distàncies. L’organització ja ha arribat als 600 inscrits i confia a assolir els 800 participants, que seria una de les xifres més importants en aquests vuit anys de vida.Nosaltres també podem! també té el seu vessant solidari, ja que tota la recaptació anirà destinada a projectes de la Fundació Aspros, i també inclusiva, amb la participació activa de les persones amb discapacitat que l’entitat acompanya, les quals participen com a corredors o s’involucren en l’organització, com és el cas de Rubén Chacón, que va assegurar que “és tot un orgull poder participar-hi com a organitzador, perquè és molt important la celebració de carreres com aquesta per donar la paraula a les persones amb discapacitat, una cosa que fa falta”.