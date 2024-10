L'AEM fa història

L’AEM va fer ahir història a la Copa de la Reina, assolint per primera vegada la tercera ronda de la competició. Però a més, no ho va fer de qualsevol manera, sinó que ho va aconseguir pel camí més llarg i de la forma més difícil, davant d’un rival de Primera com l’Espanyol, a casa seua i en la pròrroga, que es va decantar del costat lleidatà gràcies a un gol de l’exespanyolista María Lara, que va marcar l’1-2 definitiu i va permetre que l’AEM compleixi una meta que feia anys que perseguia: rebre un Primera al Recasens. Després de superar la primera ronda a la tanda de penals davant del Balears, l’AEM també es va abonar ahir a l’èpica i va saber resoldre la diferència de categoria respecte al rival amb una solvència defensiva que va enviar el partit a la pròrroga. Allà, les jugadores de Rubén López van trobar un bidó d’energia extra, aixecades pels canvis, que van ser definitius en la combinació de l’1-2, generada entre Palacios i Lara, tant una com l’altra incorporades des de la banqueta per entrar en la història de l’AEM.

El conjunt lleidatà visitava un Espanyol amb el qual tenia comptes pendents, ja que el va eliminar del play-off fa tot just cinc mesos. Amb les blanc-i-blaves ara en l’elit però amb moltes rotacions, es va dibuixar un partit igualat en els primers compassos, en què l’AEM va pressionar a dalt i va trobar un gol matiner. Va ser en un córner al minut 8, que Evelyn va penjar directe al cap de Maryame Atiq. Va desviar la rematada Ángeles i el canvi de trajectòria va deixar clavada una Mar Segarra que només va poder veure com la pilota moria dins de porteria (0-1). Les lleidatanes haurien pogut doblar l’avantatge tot just reprendre’s el joc, en una altra centrada d’Evelyn que Mery Martí va definir fora. El partit es va obrir i els dos equips van aconseguir plantar-se a l’àrea rival en diverses ocasions. L’Espanyol ho va intentar mitjançant Carter, Ángeles i una de més clara de Pablos. En el bàndol lleidatà, Noe Fernández també va generar una acció de perill, en una centrada que es va enverinar i va obligar Mar Segarra a enviar la pilota a córner. Però passada la mitja hora, en una falta lateral llunyana, Mar Torras va igualar el xoc després de rematar de cap una segona acció que Simona va tornar a penjar a l’àrea (1-1). L’empat va suposar una aturada de ritme i ocasions, que van desaparèixer fins al descans a excepció d’una rematada alta de Mery Martí.

Les jugadores de l’AEM es fonen en una pinya després del xiulet final per celebrar la classificació. - PAU PASCUAL

Després de passar per vestidors, Inés va provar de sorprendre en un xut des de la frontal de l’àrea que va atrapar sense conflictes una Mar Segarra que va estar inadvertida fins al final del temps reglamentari. Mon va tenir més feina per mantenir l’empat davant d’un Espanyol que anava traient primeres espases des de la banqueta. Tanmateix, la portera lleonesa va resoldre bé tot el treball que se li va plantejar fins al 90, al qual es va arribar amb més nervis que ganes d’atacar per derivar a la pròrroga. Chamorro, que va entrar just en l’arrencada del temps extra, va estar molt a prop de marcar en la primera pilota que tocava. Atiq també ho va provar per a l’AEM al 109, però sens dubte l’ocasió més clara va ser un doble intent de l’Espanyol en un córner, que Mon va treure quan el llançament encarava la porteria per després blocar la rematada a boca de canó de Hoekstra. L’AEM no es va fer enrere després de l’ensurt, va cremar les últimes naus i va fer saltar la banca. Palacios va recuperar una pilota a la frontal de l’àrea rival i la va posar en profunditat per al desmarcatge de María Lara, que va veure com la seua excompanya Mar Segarra dubtava en la sortida i la va batre per dalt amb una vaselina suau per establir un 1-2 que va córrer perill, principalment, perquè Chamorro va tornar a aparèixer per enviar un cop de cap al pal ja al 114, que va suposar l’última ocasió local clara però no del partit, perquè Abril Francés va estar a punt de l’1-3 en un contraatac que va rematar al travesser en una incertesa que va passar a l’èxtasi quan l’àrbitra va assenyalar el final.

“Això té un valor molt gran”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, no va amagar que “soc molt feliç pel que hem aconseguit, perquè és una cosa que té molt de valor.” “No és només eliminar un equip de Primera, és superar l’Espanyol, que no és un qualsevol. Això és un reforç moral per al grup perquè des de fa temps que mereixíem arribar a aquesta ronda i avui ens ha somrigut la sort”, va comentar.

A més, l’entrenador va valorar encara més el pas perquè no “hem tingut gens de sort amb els sortejos a la Copa i per fi podrem rebre un Primera a casa. Teníem aquesta il·lusió com a grup i és una cosa important per a nosaltres”.Sobre el desenvolupament del partit, va apuntar que “després del nostre gol ens hem fet una mica enrere, però hem reaccionat molt bé a l’empat i hem patit poc fins a la pròrroga, en la qual els canvis ens han permès trobar més gent entre línies i fruit d’això ha arribat el gol final”.Per la seua part, Inés Faddi va apuntar que “hem sortit al partit sense res a perdre i ara afrontem la nova ronda amb ganes de gaudir i competir amb tot”. “Hem lluitat fins al final i la veritat és que tot aquest sofriment ha tingut la seua recompensa a la pròrroga”, va concloure.