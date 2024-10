Sis catalans a la llista de De la Fuente

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va donar a conèixer ahir la llista de convocats per als dos compromisos de la UEFA Nations League en què Espanya s’enfrontarà a Dinamarca el 12 d’octubre a Múrcia i a Sèrbia el 15 d’octubre a Còrdova. Com en l’anterior llista, hi ha sis jugadors catalans, que són Pau Cubarsí, Aleix Garcia, Marc Cucurella, Lamine Yamal, David Raya i Òscar Mingueza.

El Barça, amb quatre representants (Pedri, Ferran Torres, Cubarsí i Yamal), és l’únic club català amb presència a la selecció. A la llista també destaca l’ex del Girona Aleix Garcia, ara a les files del Leverkusen, i David Raya, porter de l’Arsenal.En la convocatòria de la sub-21 destaca la novetat de Marc Casadó, peça important al primer equip blaugrana en aquest inici de temporada. S’havia especulat amb la possibilitat que entrés a la llista de l’absoluta per la baixa de Rodri, però finalment no va ser així. El de Sant Pere de Vilamajor, amb experiència internacional en categories sub-16 i sub-17, s’estrena amb el combinat de Santi Denia. Més habitual en les convocatòries del tècnic manxec és Pablo Torre, l’altre blaugrana de la llista. Per part del Girona, hi ha el central aragonès Alejandro Francés.Els sub-21 jugaran dos partits com a locals a Andalusia, el primer davant de Kazakhstan i el segon contra Malta els dies 10 i 15 d’octubre.

D’altra banda, Leganés i València van empatar ahir a la nit a zero a Butarque en un duel avorrit en el qual les ocasions van brillar per la seua absència. El repartiment de punts deixa els valencianistes en posicions de descens. A Segona, l’Osca es va col·locar líder provisional després de derrotar per 3-1 el Cadis.