Va faltar molt poc

Ahir també va sortir creu, però com en el debut a Saragossa, l’Hiopos Lleida va competir davant d’un dels grans, un Barça que no va poder cantar victòria malgrat guanyar de 19 faltant 4 minuts i va acabar patint l’indicible per sumar el segon triomf i seguir colíder (74-78). L’equip de Gerard Encuentra mai no va baixar els braços, i això que ahir va estar nefast en el triple, amb un 5 de 33, i va tornar a evidenciar falta d’acoblament i joc interior. La festa no va poder ser completa en un Barris Nord que 19 anys després tornava a sentir-se d’ACB amb un ple absolut i amb una afició entregada.

Si Walden va tenir l’honor d’anotar la primera cistella de l’era ACB de l’Hiopos Lleida, Luka Bozic va ser l’encarregat d’encistellar els dos primers punts en la tornada de la millor Lliga d’Europa al Barris Nord. Va ser precisament el croat qui va aguantar el tipus en atac d’un quadre lleidatà que va tenir molts problemes per fer circular la pilota. Ni Bost, que va sortir de titular, ni després Villar van aconseguir imprimir un joc ràpid. Per contra, el Barça va sortir molt entonat en atac, sobretot Punter, que amb dos triples seguits va posar el 2-6 als tres minuts. El conjunt blaugrana va aconseguir una màxima renda de set punts a dos minuts per arribar al final del primer període (8-15), que els lleidatans, molt desencertats en el triple (0 de 5) i fallant alguna cistella franca sota el cèrcol, només van poder maquillar en dos punts (12-17). Les coses no van millorar a l’inici del segon quart, ja que dos cistelles seguides d’Hernangómez i Brizuela van elevar el desavantatge fins als nou punts (12-21) quan només havia transcorregut un minut. Un triple de Madsen, el primer de la tarda, va ser un punt d’inflexió per a un Hiopos Lleida que va començar l’operació remuntada. Quatre tirs lliures seguits d’Oriola i Walden, aquest últim per una antiesportiva de Satoransky, i un contraatac culminat per Paulí després del segon robatori consecutiu de Bropleh van restablir les taules al marcador (21-21) i van reactivar el Barris Nord. Peñarroya va buscar recursos i va estirar Laprovittola. L’argentí va assistir a la primera acció Hernangómez per posar-se de nou davant. Allà es va sumar un altre protagonista poc habitual, Anderson, que amb cinc punts seguits, inclòs un triple, va fer que el desavantatge tornés a créixer fins als 8 punts. L’Hiopos estava una mica fora del partit, prova d’això van ser els dos atacs seguits en els quals la pilota no va tocar ni el cèrcol. En l’altre costat, el gegant Fall anotava un dels tirs lliures per recuperar la màxima renda de 9 punts (21-30) superat ja l’equador del període.L’equip d’Encuentra no va abaixar els braços i a còpia de sacrifici i amb Bropleh anotant el segon triple de l’Hiopos (2 de 13), la renda es va reduir a 4 punts, si bé al descans els blaugranes van arribar amb set de renda després d’una pèssima última jugada de Dee Bost, que va regalar la pilota a Parra perquè situés el 30-37 al contraatac.Tornant dels vestidors, el Barça va recuperar per tercera vegada els 9 punts de renda (33-42), però de nou els lleidatans no es van ensorrar i van aconseguir frenar la sagnia, tot i que es van quedar lluny de redreçar la situació. El tir exterior dels de bordeus ahir continuava sent penós (3 de 27) i a la zona la presència de Fall sembrava el pànic, obligant els d’Encuentra a llançar tirs molt forçats o fer passades amb la consegüent pèrdua de pilota. Els onze punts amb què el Barça va arribar al final del tercer període (46-57), després d’un 2+1 de Brizuela en una altra última jugada mal defensada, pesaven com una llosa, ja que en l’arrencada de l’últim assalt els de Joan Peñarroya gairebé van passar per sobre del rival. Parra, el millor dels visitants, va liderar un parcial de 7-15 que va situar la diferència en 19 punts (53-72), la màxima del partit. Tot semblava decidit, però està clar que els equips de Gerard Encuentra mai no es rendeixen i l’Hiopos Lleida va tornar, i de quina manera. Faltaven gairebé 4 minuts per al final i el que semblava una quimera va estar molt a prop de convertir-se en una realitat. Va aparèixer l’urpa de Villar, que va emular jugades que van ser claus a la Final Four de Madrid per comandar la reacció. L’Hiopos s’havia situat a 13 a 2:41 del final i Peñarroya va haver de parar el partit perquè no ho veia clar. I tenia tota la raó. Els de bordeus van eixamplar el parcial fins al 16-0, amb triple de Bropleh, per situar-se a tres punts (69-72) amb 27 segons de joc. Laprovittola va donar una mica d’aire als seus des de la personal (69-74), però un altre triple de Bropleh va posar l’Hiopos a només dos punts (72-74). Veure-ho per creure-ho. Però al final la remuntada no es va concretar i el Barça va amarrar una victòria soferta amb els tirs lliures (74-78) contra un Hiopos que era acomiadat per la seua gent amb una gran ovació. No era per a menys.