Marc s'instal·la al podi

L’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) va sumar la vuitena victòria de la temporada a l’imposar-se en el Gran Premi del Japó de MotoGP disputat al circuit de Motegi, davant de Jorge Martín (Ducati Desmosdici GP24) i Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que va tornar al podi després d’acabar també tercer dissabte a la carrera esprint.

Bagnaia, que va dominar la cursa des de la primera fins a l’última volta i va aconseguir el quart doblet de la temporada (guanyar la carrera esprint i el gran premi), va retallar onze punts la distància en el campionat respecte a Martín, que suma 392 punts, pels 382 de l’italià. Enea Bastianini és tercer amb 313 punts, dos més que Marc Márquez, quart amb 311.Pedro Acosta (GasGas RC 16), autor de la pole position, no es va deixar sorprendre en aquesta ocasió a la sortida, encara que al primer revolt se li va colar per l’interior Pecco Bagnaia, amb Marc Márquez i Jorge Martín, que van protagonitzar una gran sortida, en la sisena i setena posició. Ambdós, Márquez i Martín, van avançar per l’exterior i interior, respectivament, Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que va arribar a tocar amb la roda de davant de la seua moto l’espatlla de Marc.Abans de completar la primera volta Jorge Martín va superar tant Marc Márquez com Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), que anaven davant seu, per col·locar-se quart, només superat per Bagnaia, Acosta i el sud-africà Brad Binder.En aquesta primera volta van acabar a terra Joan Mir (Honda RC 213 V) i Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que va envestir el primer i la moto se li va quedar enganxada a la part posterior de la moto de Mir.A la pista, ja a la segona volta Bagnaia va intentar escapar-se en solitari, però Acosta es va enganxar al seu rebuf per evitar que ho aconseguís i tant un com l’altre van obrir un buit de mig segon respecte a Brad Binder i Jorge Martín, amb Marc Márquez cinquè després de doblegar Bastianini.Però una vegada més la fortuna li va resultar esquiva a Pedro Acosta, que se’n va anar per terra al revolt número catorze al perdre l’adherència el tren davanter de la moto i, encara que va perdre volta va intentar continuar a la cursa, però va acabar entrant a tallers a deu voltes del final.Gairebé com si hagués estat un avís, Jorge Martín es va adonar de la caiguda d’Acosta per superar Brad Binder i iniciar la caça i captura del seu rival pel títol mundial, Pecco Bagnaia, que llavors comptava amb gairebé 1,5 segons d’avantatge a falta de 21 de les 24 voltes.Igual que Jorge Martín, Marc Márquez va tardar molt poc a superar Brad Binder per posar-se tercer i intentar mantenir el ritme del duo del capdavant. En dos voltes Jorge Martín es va atansar fins a 1,1 segons de Bagnaia, amb Marc Márquez a 1,7 segons de l’italià, davant de Brad Binder i Enea Bastianini.A la novena volta les diferències entre Bagnaia i Martín s’havien vist reduïdes fins a poc més de sis dècimes de segon i Direcció de Carrera decidia mostrar bandera blanca, que significava que els pilots podien entrar a canviar de moto en el supòsit que comencés a ploure.Darrere del duo del capdavant Marc Márquez es va consolidar en la tercera posició, en solitari –tot i que amb Enea Bastianini intentant caçar-lo–, mentre al carrer de tallers tots els equips escalfaven la segona moto dels pilots, amb configuració d’aigua, per si de cas plovia, cosa que fins a aquell moment no s’havia produït.Maverick Viñales va ser la següent víctima a l’anar-se’n a terra a l’entrada del primer túnel del traçat quan el superava el seu propi company d’equip, Aleix Espargaró.Bagnaia va saber mantenir les distàncies amb Martín, controlant en tot moment la situació de carrera. Un error de Marc Márquez, que se’n va anar de llarg en un revolt durant la catorzena volta, va permetre a Bastianini atansar-se unes dècimes al seu oponent, malgrat que el de Cervera es va defensar de la millor manera possible i va mantenir les distàncies per assegurar el tercer esglaó del podi.No hi va haver més sorpreses en el que cosa quedava d’una carrera que va guanyar amb autoritat Pecco Bagnaia, davant de Jorge Martín i Marc Márquez, amb Enea Bastianini quart, just davant de Franco Morbidelli.

Marc Márquez es confessa “content” amb el resultat

“Ha estat una carrera súper avorrida, sense avançaments, de només mantenir-te allà, imprimint el teu ritme. És veritat que, en aquest circuit, quan estàs a prop d’algú, el rebuf a la frenada fa que tot sigui més difícil, però estic content. Amb el pneumàtic mitjà posterior potser no em sentia tan còmode com amb el tou, però era la millor opció per optar al podi. La goma tova era una elecció arriscada. Ha estat un cap de setmana difícil, però almenys estem una altra vegada al podi”, va explicar després de la carrera Marc Márquez, que no havia passat una bona nit amb molèsties a l’estómac.“Quadrant-ho tot i sent perfectes podem estar amb ells, els de davant, però no tenim la capacitat de recuperar-los temps, quan se’ns escapen. Intentant-ho me n’he anat llarg al primer revolt i allà ja m’he dedicat a gestionar Enea Bastianini, que em fa molta por a les últimes voltes”, va afegir.Per la seua part, Àlex Márquez, que va quedar fora de la carrera abans d’acabar la primera volta, va explicar que “he comès un error al revolt número 11 que m’ha tret del traç i quan he intentat recuperar la posició he tingut una topada amb [Joan] Mir que ha provocat la caiguda. Se’ns han enredat les motos i li he demanat disculpes pel que ha passat. Ara hem de recuperar-nos de cara a Austràlia”, va valorar el doble campió del Món.

El colombià David Alonso ja és campió del món en Moto3

El pilot colombià David Alonso (CFMoto) es va proclamar ahir nou campió del món de la categoria de Moto3 després de guanyar la carrera del Gran Premi del Japó, davant del neerlandès Collin Veijer (Husqvarna) i de l’espanyol Adrián Fernández (Honda), mentre que el també espanyol Manu González (Kalex) es va imposar en Moto2 en una cita marcada per la pluja i per l’elecció de pneumàtics. Al capdavant de la general de Moto2 hi ha Ai Ogura, amb 228 punts, amb Sergio García segon (168).David Alonso (CFMoto) és el primer campió del món colombià, malgrat que a la seua pàgina web explica que va nàixer a Madrid “però tinc la doble nacionalitat (espanyola-colombiana)” per la nacionalitat de la seua mare, Marcela.