Mor el neerlandès Johan Neeskens, exfutbolista del Barça i l’Ajax

L’exfutbolista neerlandès Johan Neeskens, que va jugar a l’Ajax i al Barça i va ser triple campió d’Europa i subcampió del món, ha mort als 73 anys, segons ha informat aquest dilluns la Federació Neerlandesa de Futbol (KNVB).

L’organisme ha indicat que la mort de l’exjugador s’ha produït aquest diumenge quan es trobava a Algèria, on Neeskens s’havia quedat per participar en el projecte 'WorldCoaches' de la mateixa KNVB. "Les paraules són insuficients per a aquesta enorme i sobtada pèrdua. Els nostres pensaments són amb la seua esposa Marlis, els seus fills, familiars i amics. El món no només s’acomiada d’un esportista talentós, sinó especialment d’un ésser humà compromès, motivat i meravellós", ha lamentat la federació.

El FC Barcelona, on Neeskens va jugar entre 1974 i 1979 i va ser assistent de Frank Rijkaard durant l’etapa d’aquest com a tècnic blaugrana, també va mostrar la seua tristesa. "El futbol està de dol, especialment la família blaugrana i la neerlendesa, després de saber-se que l’exjugador i exsegon entrenador del Barça Johan Neeskens ha mort a l’edat de 73 anys", ha assenyalat a la seua pàgina web.

"L’Ajax ha tingut coneixement de la mort de Johan Neeskens amb profunda tristesa. Amb ell, l’Ajax ha perdut un dels seus millors i més estimats exjugadors", ha recalcat el conjunt d’Amsterdam, on va començar a mostrar el seu talent i a fer una exitosa carrera al costat del que era el seu ídol, Johan Cruyff.

Com a futbolista 'ajacied', va formar part de l’equip que va enlluernar a inicis de la dècada dels 70 amb la conquesta de tres Copes d’Europa consecutives (1971, 1972 i 1973). El 1974, va ser fitxat pel FC Barcelona, on va jugar 233 partits, va marcar 54 gols i va guanyar una Recopa (1979) i una Copa del Rei (1978). El 1979 va posar fi a la seua etapa al club blaugrana, al qual tornaria el 2006 de la mà del seu compatriota Frank Rijkaard com a segon tècnic.

Neeskens, que també va passar pel popular Cosmos nord-americà i es va retirar el 1991 al modest Zug suís, també va tenir una destacada carrera internacional amb la selecció del seu país amb la qual va jugar dos finals de la Copa del Món, les de 1974 i 1978 ambdues perdudes davant de la República Federal Alemana (2-1) i Argentina (3-1), respectivament. Va debutar amb l’'Oranje' amb 19 anys i va vestir la seua samarreta en 49 ocasions, amb 17 gols anotats, un d’ells a la final mundialista davant dels alemanys.