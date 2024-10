Publicat per MARC PERELLÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va sumar la primera victòria en Lliga del curs, després de superar per cinc gols el Tona de Ricard Farrés, una de les sensacions d’aquest inici de temporada. Els del Pla d’Urgell van encarrilar el triomf amb tres gols en els dotze primers minuts de partit. La inspiració i la pegada de Jofre i Zourdine, que partien d’inici en atac, va donar els seus fruits. Un servei ràpid des de la banda dreta de Jonathan Linares deixava sol en una pilota a l’espai Jofre Graells, que obria el camí d’una festa de gols en els primers compassos del partit. Era el minut 3. El Tona no va escatimar en el seu pla d’inquietar la porteria d’un Albert Batalla que es va mostrar molt segur sota pals.

Quan els osonencs arribaven amb més insistència a l’àrea rival a la recerca de l’empat, sobretot aprofitant l’electricitat de Flavio des de la banda dreta de l’atac, el Mollerussa agafava els de Ricard Farrés al contraatac. Després d’una centrada de Raúl Ronda que va rematar de cap Jofre Graells dins de l’àrea, Carlos va fer el 2-0 (8’) aprofitant el rebuig del porter del Tona. I quan l’afició del Mollerussa encara celebrava el segon gol del seu equip, arribava el 3-0, una altra vegada de les botes de Carlos Martínez (12’).Amb aquest resultat s’anava al descans, en un dels millors partits del Mollerussa. Tanmateix, en el primer minut de la segona part, el Tona es trobava amb un gol que li va donar esperances per retallar distàncies. Va ser una jugada per la dreta de Dani Peña que culminava Dani Ribelles amb un cop de cap que Linares va acabar introduint-se a la seua pròpia porteria per posar el 3-1 al marcador.Després del gol dels visitants, es van obrir espais en la defensa del Mollerussa, que va arribar a patir perquè el Tona insistia a treure un resultat positiu de la seua visita a terres lleidatanes. Aquesta calma tensa es va esvair en el 54’. Zourdine, cada vegada més protagonista en aquest Mollerussa, se’n va anar d’Aroca dins de l’àrea, per anotar a porta buida el 4-1 i després d’una mala sortida del porter del Tona. Era el gol de la tranquil·litat per a un Mollerussa que va demostrar una vegada més un joc seriós, amb una solidesa defensiva que va ser clau, i capaç de generar espais, per atansar-se amb facilitat a àrea rival.Una vegada superada l’hora de partit, arribaven els canvis per als de Moha el Yaagoubi. Entraven Pedrós i Konu, al lloc de Jofre i Linares, que van sortir ovacionats per l’afició del Municipal. I precisament el davanter sud-coreà, una de les cares noves dels del Pla d’Urgell aquesta temporada i que procedeix de l’Atlètic Lleida, donava raons al seu tècnic per entrar de revulsiu. Amb un Tona més replegat i buscant un segon gol que l’atansés a un possible empat, Konu seria clau per connectar a les bandes amb Pedrós i Zourdine. Quan només portava set minuts sobre el terreny de joc, el davanter sentenciava el partit mostrant la seua agilitat i qualitat en els últims metres per batre Aroca.Amb un resultat contundent, en un partit en el qual el Mollerussa va oferir una bona imatge, l’equip del Pla d’Urgell es va centrar en l’últim quart d’hora de partit a controlar i protegir la pilota, tot sortint amb seguretat i solvència des de darrere amb Jordi Ars i un Taffa Kanteh que van complir amb nota, en un duel marcat per la baixa en defensa de Pau Font, que va sortir lesionat de l’últim matx corresponent a la quarta ronda de Copa Catalunya davant de l’Inter Barcelona (Tercera Catalana). Amb aquesta primera victòria, el Mollerussa acaba la jornada 5 amb un balanç de dos derrotes, dos empats i aquest triomf tan desitjat i amb golejada inclosa davant del Tona. Els del Pla d’Urgell visiten diumenge al Badalona (12.00 hores) amb la intenció d’encadenar una dinàmica positiva de resultats a la Lliga. Són dotzens, a dos punts de l’Atlètic Lleida, que és novè a la taula.

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, es va mostrar content amb la imatge de l’equip, davant d’una de les sensacions aquesta temporada a la Tercera RFEF, el Tona: “L’equip s’ha sentit còmode, fent un treball col·lectiu molt exigent per no deixar generar ocasions de perill el rival, i generar espais en segones jugades. D’aquí han sortit els gols, sobretot els tres primers amb els quals l’equip ha fet un pas endavant”, va considerar el tècnic.

“La victòria ens dona confiança de cara als pròxims partits, en què hem de reajustar algunes coses. Hem estat millors per evitar moltes situacions de gol en àrea pròpia, però ens ha faltat tenir aquesta calma necessària amb la pilota que hauria reduït les opcions del rival per arribar amb perill a la nostra àrea”, va assegurar Moha el Yaaogubi, després d’un partit en el qual el seu equip va sumar la primera victòria del curs i davant de l’afició del Municipal de Mollerussa.“Espero que sigui la primera de moltes. Treballarem per recuperar el millor rendiment dels nostres jugadors i poder demostrar la bona versió que hem vist avui, pensant ja en la pròxima jornada”, va exposar Moha, en un partit que es va començar a decantar en els primers minuts.“Aquest gol matiner és una cosa que hem intentat buscar des de l’inici de Lliga, malgrat que no s’ha pogut donar fins a aquest partit.L’equip ha demostrat la seua valentia per revertir la situació difícil de les primeres jornades i ha complert una de les seues assignatures pendents, que és estar més encertat a les àrees. I avui s’ha demostrat amb aquests tres gols en els primers deu minuts del partit”, va acabar Moha el Yaagoubi, que es va mostrar molt satisfet per la victòria del Mollerussa, la primera del curs, contra el Tona.