El Cadí la Seu fitxa la base Gervasini, del Saragossa

El Cadí la Seu ha aconseguit els serveis d’Ainhoa Gervasini, base que arriba procedent del Casademont Saragossa, club que va anunciar la seua sortida just divendres passat abans de l’arrancada oficial de la Lliga Femenina i amb el qual havia jugat la setmana anterior la final de la Supercopa d’Espanya que va perdre davant del València Basket. Feia dies que l’entitat urgellenca buscava un reforç per a la direcció de joc, la posició més feble de l’equip d’Isaac Fernández, cosa que ja va quedar de manifest dissabte passat en el partit de debut davant l’Uni Girona, en el qual Regina Aguilar va jugar 31 minuts i Violeta Verano es va quedar en només nou.

Gervasini, que era una de les jugadores més estimades per l’afició aragonesa malgrat estar-hi només una temporada, arriba a la Seu d’Urgell a la recerca de minuts i per tornar a ser una jugadora important com ho va ser en la seua etapa al Bembibre, on va coincidir durant les dos campanyes que va estar a Lleó amb la lleidatana Anna Palma, amb la qual ara tornarà a compartir vestidor.Es tracta d’una jugada polivalent que les últimes campanyes s’ha encasellat més en la posició de base, si bé pot actuar també com a escorta i en ocasions d’aler, per la qual cosa serà un puntal important per al quadre de l’Alt Urgell, que aquest diumenge té una complicada visita a la pista d’un dels favorits, el Perfumerías Avenida.La base sevillana, de 24 anys i 1,79 metres, va firmar una mitjana de 4,7 punts (amb un 44% d’encert en el triple), 1,5 rebots, 1,5 assistències i 4,7 de valoració la passada campanya al quadre aragonès en els poc més de 13 minuts de mitjana que va jugar per partit a la Lliga regular. No obstant, les seues millors estadístiques les va firmar la segona campanya al Bembibre, la 2022-2023, en què va aconseguir 9,8 punts, 3,1 rebots, 2,8 assistències i 10,4 de valoració, els millors números de les seues tres temporades a la màxima categoria. La passada campanya va debutar a l’Eurolliga amb el Saragossa, signant una mitjana de 2,8 punts, 1,2 rebots i 0,9 assistències en els 17 partits que va disputar.