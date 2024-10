“Em fa pena, hauria jugat fins als 90 anys”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Andrés Iniesta va reconèixer ahir que li fa “pena” anunciar la seua retirada com a futbolista professional als 40 anys, perquè “hauria jugat fins als 90 anys”, va dir el ja excentrecampista en una roda de premsa a Barcelona. Acompanyat dels seus éssers estimats, amics i excompanys, el de Fuentealbilla va destacar “l’orgull” i el fet de no rendir-se “mai davant de qualsevol situació”, la qual cosa és el que el fa sentir-se “feliç” ara que anuncia el seu final. L’exfutbolista del Barça i de la selecció tanca els seus 22 anys de carrera, en què ha aconseguit 38 títols, entre els quals destaquen un Mundial, dos Eurocopes i quatre Champions.

Iniesta es va adonar que ho deixaria quan va començar a “valorar altres coses”, va expressar sobre el seu futur a les banquetes. “Necessito aprendre, necessito equivocar-me, necessito formar-me en el projecte dels clubs que tenim, a les acadèmies, que per a mi és un llegat importantíssim que m’encantaria continuar mantenint. I sobretot, des de ja estic començant amb el curs d’entrenador i vull formar-me en aquesta següent etapa”, va afirmar. Tot i que encara no es veu entrenant el FC Barcelona. “Encara no he anat ni a la primera classe, imagina’t, d’aquí fins que ho tingui...”, va fer broma, abans de desitjar que Hansi Flick estigui “moltíssims anys” al capdavant de la banqueta blaugrana, perquè indicaria “que les coses funcionen molt bé”. “M’agradaria tornar al Barça en algun moment, perquè crec que la gent o les persones que hem tingut tanta influència o tants anys en aquest club, d’una manera o una altra, han d’estar-hi. En el moment que senti que puc fer el que vaig fer com a jugador en una altra funció, si es donen les circumstàncies, estaria encantat”, va reconèixer. Iniesta va recordar l’etapa daurada al Barça, del 2008 al 2012, quan va aixecar les seues dos últimes Champions, un període d’èxit que “sembla difícil que es torni a repetir quant a títols, perquè va ser una salvatjada”. Tampoc es va oblidar del Mundial conquerit per la selecció el 2010, gràcies al seu gol a la final. “No hi ha paraules per descriure aquell moment. Va ser com celestial, és més que físic.”

Guardiola recorda els ànims que li va donar el manxec en el seu difícil inici

«Era la meua primera temporada al Barcelona i havíem tret un punt de sis a la Lliga. Era tard i jo encara era al meu despatx. Va entrar l’Andrés i em va dir: “Anem bé, Pep”», va recordar Guardiola. “Aquestes paraules van ser una injecció d’energia molt gran. Sempre l’hi agrairé. Ho sentia. A mi, al Tito (Vilanova), a l’Aureli (Altimira), a tots els que érem allà, ens va ajudar molt”, va completar el tècnic del Manchester City. Els entrenadors que va tenir al llarg de la seua carrera com Vicente del Bosque o Louis van Gaal, a qui Iniesta va agrair que el fes debutar al primer equip, li van dedicar paraules d’afecte.

Messi: “La pilota et trobarà a faltar i tots nosaltres també”

Van ser innombrables les mostres de reconeixement cap a Iniesta. Per a Leo Messi, va ser “un dels companys amb més màgia i dels quals més vaig gaudir jugant junts. Andrés Iniesta, la pilota et trobarà a faltar i tots nosaltres també. Et desitjo el millor sempre, un fenomen”, va escriure el geni de Rosario amb qui va compartir podi a la Pilota d’Or 2010 a la històrica fotografia que va encimbellar els talents de la Masia al costat de Xavi Hernández. Aquest va assenyalar: “El talent més gran que ha donat el futbol espanyol! Gràcies per tot el que has donat al futbol, amic. T’estimo molt.”