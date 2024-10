Comencen a instal·lar els primers seients de l'Spotify Camp Nou

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada vegada queda menys perquè l’afició blaugrana torni a l’Spotify Camp Nou. L’estadi blaugrana avança per tornar a acollir el primer equip a finals d’any i a poc a poc es van veient progressos que són esperançadors. Recentment Betevé va avançar que el Barça i l’ajuntament havien arribat a un acord per agilitzar les obres de l’estadi perquè es pogués treballar durant les 24 hores de dilluns a divendres. Segons publicava ahir el compte de X @Obras_Camp_nou, els operaris de l’estadi ja estan començant a instal·lar els primers seients al Gol Nord de color roig. EHEIM Möbel és l’encarregada de proveir els seients. L’empresa alemanya té una àmplia experiència a condicionar estadis amb els seus models, que són presents a l’Estadi Johan Cruyff, el Cívitas Metropolitano i San Mamés. També han treballat estretament amb el Bayern de Múnic, tant a l’Allianz Arena com a la ciutat esportiva del club alemany.

D’altra banda, Szczesny, el substitut de Ter Stegen, es va referir en una entrevista al tabac. “Són coses que no canvio a la meua vida personal i no és assumpte de ningú si fumo. I no ho faig davant dels nens perquè no tinguin mala influència sobre ells”, explica sobre la polèmica el porter polonès. Szczesny va prendre la decisió d’acceptar la proposta del Barcelona malgrat que ja estava retirat des de finals d’estiu, però la trucada del club i del seu amic i compatriota Lewandowski li va fer canviar els plans. Referent a aquest tema, va comentar: “Puc dir no al Barça? I la resposta és que no pots dir no. Si dius que no al Barça, és que no tens ni els ous ni ets prou valent per a un repte com aquest. No tens el valor per a això.”

Gavi es prova en un partit amistós

Gavi, lesionat el novembre de l’any passat, està cada vegada més a prop de tornar. El del planter es va provar ahir durant un partit d’entrenament disputat de forma conjunta amb el Barça Atlètic i amb els futbolistes que no han estat convocats per les seues seleccions

L’Atlètic recorre el tancament de la grada

L’Atlètic ha emès un comunicat en el qual confirma que recorre la sanció que li va imposar Competició de tancar tres partits la grada baixa del fons sud del Metropolitano arran dels incidents ocorreguts durant el derbi, al considerar que és “desproporcionada”.