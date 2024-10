Sergi Duch, amb una fissura, almenys un mes de baixa

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Sergi Duch, jugador del Pons Lleida d’OK Lliga, estarà com a mínim un mes allunyat de les pistes després que la ressonància magnètica a què es va sotmetre dilluns passat hagi confirmat que té una fissura al menisc del genoll dret. El del planter va notar una punxada a la zona durant un entrenament la setmana passada i per precaució ja no va jugar l’últim amistós a la pista del Calafell.

Ara els serveis mèdics del club valoraran les imatges de la ressonància per conèixer l’abast real de la lesió i també s’ha buscat una segona opinió, de manera que dilluns vinent Duch es desplaçarà a Barcelona per visitar la consulta del doctor Ramon Cugat, traumatòleg que ha operat moltes de les estrelles del FC Barcelona de futbol, entre d’altres, i que donarà la seua opinió de si haurà de passar o no pel quiròfan.Si s’opta per no operar, el període de baixa seria com a mínim de 4 a 5 setmanes, mentre que si passa pel quiròfan el temps de recuperació estarà en funció de la tècnica que s’utilitzi. Si s’opta per una meniscectomia parcial el temps de baixa estaria entorn de les quatre setmanes, mentre que si es decanta per una sutura meniscal el període de recuperació podria ser superior a tres mesos.El tècnic Edu Amat va qualificar la lesió de Duch “de molt mala notícia”, i més quan aquest diumenge arranca la temporada oficial.

“Tenim els resultats de la ressonància i ens han confirmat que té una fissura. Ara falta veure amb les imatges la dimensió de la fissura i quines són les següents accions a seguir. Encara no sabem si s’haurà d’operar o no, però les quatre setmanes de baixa no ens les treu ningú”, va lamentar.Amat tampoc va voler valorar ara si intentaran cobrir la baixa o no. “Ara mateix no hem posat aquesta possibilitat sobre la taula. Primer hem de saber el diagnòstic real del que té i, quan ho tinguem clar, ja mirarem quines solucions podem tenir, de moment seria especular”, va dir.