Trobada de bàsquet 3x3 del Consell Esportiu del Pla d'Urgell

El Consell Esportiu del Pla d’Urgell organitza unes trobades emmarcades dins del programa d’activitats esportives per fomentar l’esport escolar. El cap de setmana passat es van celebrar les 3x3 de bàsquet i en els pròxims s’oferiran altres modalitats, en col·laboració amb entitats de la comarca, com per exemple escacs amb l’Enroca’t o atletisme a Mollerussa amb l’AA Xafatolls. Són trenta participants per cada activitat.