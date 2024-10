Prova femenina a l'Estatal de Bellpuig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campionat d’Espanya de motocròs que tindrà lloc el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre, la penúltima del certamen, tindrà una categoria més de les inicialment previstes, ja que la Federació Espanyola ha inclòs l’MX Femení al programa de competició, que ja incloïa l’MX1, MX2 i MX85, categoria aquesta última de promoció que substitueix l’MX125.

El Moto Club Segre, entitat organitzadora de l’esdeveniment, espera que hi participin al voltant d’un centenar de pilots, un número sensiblement inferior a edicions anteriors. “Estem notant que cada vegada hi ha menys pilots a les graelles. D’aficionats al motocròs n’hi ha molts, però que després competeixin no tants, i aquesta situació passa des de la pandèmia”, explica el president del Moto Club Segre, Lluís Capdevila, que també reconeix que a nivell de club han baixat les llicències. A més a més, “diria que hem patit un 20 per cent de descens aquest últim any”, apunta.El campionat, al qual només falten dos proves per disputar-se, arribarà al Circuit de Catalunya amb tot encara per decidir, si bé alguns líders podrien certificar el títol en funció dels resultats que es donin al traçat lleidatà. És el cas de José Antonio Butrón, que arriba a la cita amb 32 punts d’avantatge sobre el seu màxim perseguidor, Ander Valentín, una situació que es repeteix a MX2, on domina Gerard Congost, que compta amb 24 punts de renda sobre Elías Escandell i 34 sobre el lleidatà Adrià Monné, que l’any passat ja va pujar al segon calaix del podi a Bellpuig. A MX85 la igualtat és màxima, ja que Pau Caudet i Jorge Salvador estan empatats a 123 punts, amb José Luis Moreno tercer amb 112. En dones domina Daniel Guillén amb 12 punts d’avantatge sobre Jana Sánchez.