Debut i punt per a l'Alpicat

Mats Zilken passarà a la història com el jugador que va marcar el primer gol de l’Alpicat a l’OK Lliga. A més d’una diana històrica, va tenir un efecte motivador per al seu equip que, en aquell moment, a pocs segons del descans, perdia 0-2 davant del Caldes. En el seu primer duel a l’elit, l’Alpicat va capgirar el marcador en una gran segona part, malgrat que va acabar encaixant el definitiu 3-3 a falta de tres minuts, pera tancar el seu debut a l’OK Lliga amb un empat. És el primer punt a la màxima categoria, que va arribar acompanyat de bones sensacions d’un equip que va demostrar ser competitiu i en un ambient festiu en un pavelló tenyit de color roig amb una afició totalment bolcada.

Després de debutar ahir, l’Alpicat jugarà dimecres a Vilafranca i diumenge rebrà el Reus

L’Alpicat va sortir a la pista enmig d’una gran ovació i la veu de l’speaker anunciant que “ja els tenim aquí!”. Potser per un excés d’emocions i de responsabilitat davant d’un esdeveniment històric, a l’equip li va costar entrar en el xoc. Va sortir amb força, però el Caldes apretava més i l’equip local tenia dificultats per arribar a la meta barcelonina.Biel Pujadas va disposar als tres minuts de la primera ocasió, amb una rematada a què va respondre amb una gran parada el porter Xavi Bosch, que avançava el que seria la tònica, ja que va protagonitzar un gran matx, va parar molt i els seus companys l’hi van agrair felicitant-lo a la conclusió.L’Alpicat gaudia de l’ambient, però el Caldes era pràctic. Als 11 minuts Biel Pujadas va marcar el 0-1 i cinc minuts més tard, al 16, David Gelmà va fer el 0-2. Abans, Jan Munné va tenir la primera gran ocasió de l’Alpicat, amb una rematada a la mitjana volta que va sortir fora per poc. El marcador reflectia un càstig excessiu per a l’equip de Jordi Sito Expósito, que jugava bé però tenia dificultats en atac.El duel s’encaminava cap a la mitja part amb els ànims de l’afició una mica decaiguts, però Mats Zilken va fer una genialitat a falta de poc més de mig minut i la seua rematada va sorprendre Arnau Martínez per posar l’1-2 en el marcador i encarar la segona part amb els ànims renovats.I així va ser. L’Alpicat va sortir disposat a donar la volta al marcador i David Ballestero només va tardar un minut a intentar-ho amb una rematada que va aturar el porter. A poc a poc l’Alpicat va aconseguir el control, davant d’un Caldes conservador que sabia que el temps jugava al seu favor.L’Alpicat vorejava l’empat, com en una rematada de Marc Vázquez en el minut 36, i el va trobar poc després, en el 38, en una hàbil acció a l’àrea de Iago Vázquez que era el 2-2.El càntic de l’afició, “Alpicat mai es rendeix”, es reafirmava una vegada més ja que, en el minut següent, en el 39, Miquel Serret va llançar un potent tret des de lluny que va perforar la meta visitant per col·locar el 3-2 i disparar l’eufòria.Amb deu minuts al davant encara per disputar-se, el temps jugava ara a favor de l’Alpicat i el Caldes es va posar nerviós. Una mostra d’això va ser la targeta blava que va veure Marc González (42’) per una protesta exagerada. Va arribar llavors l’acció clau. Joan Ramon Serret va fallar el llançament directe que hauria tancat el partit i tampoc no ho va aconseguir amb una rematada en el 45, que va tocar al pal, poc després que Bosch aturés una falta directa a Ballart. La victòria es vorejava i la va impedir David Gelmà amb el 3-3 (47’) en una acció de mala sort per a l’Alpicat.

L’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, va confessar després del matx que “tenim una sensació agredolça. Estem contents per haver puntuat, hem fet una segona part molt bona i de fet hem donat la volta a un marcador advers davant d’un Caldes que a la segona part ha volgut temporitzar i posar-nos nerviosos”.

Va explicar que “hem fet un bon treball per capgirar el partit, però crec que els hem regalat.. En els moments clau no hem sabut tancar-lo fent el 4-2. Defensivament hem estat bastant bé, però després, en una acció puntual, hem donat una facilitat que el Caldes ha aprofitat i a l’OK Lliga poques se’n poden donar”.Va reconèixer que “ens ha costat entrar en el partit. Era un tema de gestionar emocions. Crec que no ens ha sorprès el ritme del Caldes però sí que a nosaltres ens ha costat trobar l’equilibri”. “El Caldes ha vingut a fer el seu partit però nosaltres tampoc crec que era com per anar 0-2. El Caldes no havia generat prou per marcar-nos dos gols. Després sí, l’equip s’ha anat trobant, la banqueta ha ajudat molt i, excepte en l’inici, després hem fet el que ens tocava fer”.

De l’afició va dir que “necessitem aquest ambient. Hem tingut un pavelló molt bonic, hi ha hagut molt color roig, i això serà imprescindible per a nosaltres. A casa hem de ser molt forts i el suport del públic ens ajudarà”, va concloure.

El Pons Lleida visita un històric abans de Liceo i Barça

El Pons Lleida obre aquesta tarda (16.15/Lleida TV) la tretzena temporada consecutiva a l’OK Lliga i ho fa a la pista d’un històric, el Vic, campió de Copa en quatre ocasions, una de la CERS i dos vegades subcampió de Lliga, que torna entre els grans tres temporades després. Malgrat la seua condició d’ascendit, el tècnic llistat Edu Amat avisa que no serà gens fàcil. “A nivell d’il·lusió en tindran molta i el pavelló estarà ple després de diversos anys d’espera per tornar a l’OK Lliga. Han fet un projecte sòlid i s’han reforçat bé, amb jugadors que estaven jugant a l’OK Lliga, per tant experiència no els faltarà”, va comentar el tècnic, que va destacar l’exigent arrancada que tenen, ja que la setmana que ve s’enfrontaran als dos màxims favorits, Liceo dimecres a casa i Barça dissabte al Palau. És per això que assegura que “hem de començar puntuant i si pot ser amb els tres punts millor, això és una pressió més que ens posem a l’esquena”.Sobre el matx d’avui, l’entrenador va comentar: “Hi anem amb els cinc sentits posats, sense pensar més enllà i sabent que haurem de treballar molt durant els cinquanta minuts. Serà un partit que l’haurem de portar al nostre terreny i posar-hi molta intensitat per poder treure més benefici”.